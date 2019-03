Concerti dei Puddle of Mudd in Italia nel 2019 | unica data a giugno | info e biglietti in

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)deiofinarrivano per una soladal vivo che si terrà il 15a Pinarella di Cervia, in occasione della manifestazione Rock Planet. Isono in prevendita a cominciare dalle 10 del 22 marzo. La consegna deiè garantita secondo le modalità abituali con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. Con questa opzione, è necessario recarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con una copia del proprio documento di identità. In caso di ritiro da parte di terzi è richiesta la delega con la firma e il documento di identità del delegante e del delegato. Infine, si può scegliere di stampare il proprio biglietto a casa in modo da evitare code in cassa e costi aggiuntivi per il recapito al proprio domicilio. I costi dei tagliandi di ingresso sono distribuiti per posto unico al costo di ...

pentazoon : RT @ARSENlCO: Ho bisogno di sentirmi ogni giorno come ai concerti dei tøp - parkalice2402 : RT @BTS_ITALIA: Se siete in cerca di un biglietto o di compagnia potete iscrivervi ai nostri gruppi #Facebook creati appositamente per i co… - OptiMagazine : Concerti dei #PuddleofMudd in Italia nel 2019, unica data a giugno: info e biglietti in prevendita… -