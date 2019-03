Ai due Boeing caduti mancavano alcuni sistemi di sicurezza

'Somiglianze' tra sciagure due Boeing : ANSA, - ADDIS ABEBA, 17 MAR - Ci sono "evidenti somiglianze" tra il disastro della Ethiopian Airlines e quello del volo Lion Air di cinque mesi fa. Lo dichiara il ministro dei Trasporti etiope dopo ...

Boeing 737 Max - l'agghiacciante retroscena. Altri due disastri sventati all'ultimo secondo - l'audio dei piloti : I Boeing 737 Max 8 e 9 a terra anche negli Usa. Il presidente americano Donald Trump si allinea alle posizioni di molti Altri Paesi nel mondo, sconvolti dal disastro dell'Ethiopian Airlines della scorsa domenica ad Addis Abeba (157 morti, 8 italiani) causato da un problema nel software in dotazione

Boeing 737 Max - due gravi incidenti in 8 mesi<br>Cina ed Etiopia li lasciano a terra : A poco più di 24 ore dalla tragedia del volo della Ethiopian Airlines, costata la vita a 157 persone, la Cina e l'Etiopia hanno deciso di lasciare a terra tutti i Boeing 737 Max 8 in servizio nei due Paesi fino a nuove verifiche. Il motivo di questa decisione è presto detto: il Boeing 737 Max 8, in servizio in tutto il Mondo dal 2017, è già stato il protagonista di due gravissime tragedie aeree, quella di poche ore fa e quella del 29 ottobre ...

due incidenti in 6 mesi : Cina ed Ethiopian Airlines bloccano tutti gli aerei Boeing 737 Max 8 : La Cina ha deciso di bloccare gli aerei Boeing 737 Max 8 , il modello precipitato due volte in 6 mesi: la prima o ottobre in Indonesia , 189 morti, tra cui un italiano; la seconda ieri 10 marzo in ...