Raggi | #ViaLibera sarà occasione per cittadini per vivere Roma

romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2019)– Torna domenica 24 marzo l’iniziativa, un circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri che per un’intera giornata, dalle 10 alle 18, sara’ dedicato a pedoni e ciclisti. È la terza edizione della manifestazione che coincidera’ anche con la quinta domenica ecologica.si replichera’ in altre tre date: 28 aprile, 12 maggio e 16 giugno 2019, con orario esteso fino alle 19. L’Amministrazione ha poi previsto l’estensione dell’iniziativa per la domenica inclusa nella Settimana Europea della Mobilita’ Sostenibile, nel mese di settembre 2019. La rete ciclopedonale, off-limits per auto e scooter, attraversera’ tutta la citta’.Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via del Corso, via XX Settembre, piazza Venezia, viale ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.