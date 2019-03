Juve-Ajax | ex contro Endt | Si vergogni | niente doping nel 1996

L'ex Ajax Endt : 'La Juve del 1996 era un po' dopata'. Tacchinardi : 'Vergogna!' : MILANO - 'Ho letto le parole del famosissimo David Endt e voglio dirgli che si deve letteralmente vergognare. Quella squadra dal primo giorno di ritiro ha lavorato duramente e seriamente per provare ...

Juve - Tacchinardi furioso : "Endt - vergognati! Uno stimolo in più per buttare fuori il tuo Ajax" : Se Ciro Ferrara ha preferito l'arma dell'ironia , dissimulando così la propria rabbia, Alessio Tacchinardi non ha fatto altrettanto e alle parole incriminate dell'ex team manager dell'Ajax david Endt, ...

Champions : l'ex Endt : 'nel 96 la Juve era dopata - l'Ajax vuole vendicarsi' : Mercoledì 10 aprile c'è da attendersi un'altra sfida epica. Non solo perché Juventus e Ajax si affronteranno nella partita di andata dei Quarti di Finale di Champions League. Non solo perché, nonostante tutte le minacce di potenziale squalifica e di eventuale ricorso da parte della società bianconera, Cristiano Ronaldo dovrebbe essere presente. La sfida che metterà di fronte la Vecchia Signora ai lancieri dell'Ajax, per molti, ha il sapore di ...

