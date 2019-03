Ufficiale | l’Uefa apre un’indagine sull’esultanza di CR7

Gestaccio Simeone - Ufficiale : l’Uefa ha deciso - ci sarà contro la Juve? : Gestaccio Simeone- La commissione disciplinare dell’UEFA ha reso ufficiali i verdetti e le sanzioni dopo il match d’andata tra Atletico Madrid e Juventus. Occhi puntati su Simeone e su Allegri. Il primo, dopo il Gestaccio del match d’andata, non sarà squalificato, ma solamente multato per 20 mila euro. Nessuna squalifica neanche per Allegri e la […] More