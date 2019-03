Donadoni sul derby | “Inter più determinata | Milan ha sempre rincorso”

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) L’ex allenatore del Bologna, Roberto, ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport‘ su Radio 1 è tornato suldio di ieri sera vinto dall’Inter: “L’Inter ha fatto una partita valida e di spessore, è entrata subito in campo determinate, con voglia di fare risultato e ribaltare non solo il risultato precedente ma anche le polemiche che ne sono conseguite. Ilnon ha disputato il primo tempo come avrebbe potuto e dovuto, ha subìto un po’ questo tipo di atteggiamento. E’ chiaro che quando si va sotto dopo pochi minuti questo condiziona, poi ci ha provato ma rincorrereè stato penalizzante“. Sullo scarso apporto di Piatek e sulha aggiunto: “Piatek è un giocatore che determina ma ieri è stato lasciato un po’ solo, ha avuto poca assistenza e questo ha condizionato non solo la sua ...

