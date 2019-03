Bimbo immunodepresso torna a scuola

Il Bimbo immunodepresso è tornato a scuola : È tornato ad occupare il suo banco della seconda elementare nella scuola di San Giovanni (Roma). Matteo, il bimbo immunodepresso, ha fatto rientro a scuola questa mattina.Come ricorda il Corriere, il piccolo ha lottato per nove lunghi mesi contro la leucemia. Ma, vinta la sua battaglia, Matteo si è trovato ad affrontare una nuova sfida: i compagni di classe non vaccinati non permettevano al bimbo di rientrare a scuola. "Basterebbe una varicella, ...

Il Bimbo immunodepresso dopo la leucemia torna a scuola : i compagni si sono vaccinati : Buone notizie per il bambino romano immunodepresso che non poteva tornare a scuola perché alcuni suoi compagni non erano vaccinati. Matteo, sette anni e mezzo, era reduce dalla battaglia contro la leucemia e non poteva rischiare di contrarre malattie pericolose per la sua salute ma oggi, come ha annunciato la mamma Sara su Instagram, per lui è stato un nuovo primo giorno di scuola.Come confermato dalla Asl Roma 2 già nei ...

I No vax schedano la famiglia del Bimbo immunodepresso che ha sconfitto la leucemia : "Fatevi un giro su bacheche e foto e fatevi la vostra opinione", si legge a conclusione del post con nome, cognome, professione e interessi dei genitori e dei parenti del piccolo. Denunciati per minacce

Roma - Bimbo immunodepresso tornerà a scuola : "La copertura vaccinale ai fini della frequenza scolastica nella comunità scolastica del plesso di via Bobbio a Roma, è eccellente attestandosi al 99% di soggetti regolarmente immunizzati , ben oltre ...

"Fatto di tutto per tutelarlo" - parla dirigente su Bimbo immunodepresso : di Paola Lalli " Non mi sono mai trincerata dietro al silenzio e, da quando sono venuta a conoscenza dell'esigenza di questo bambino, ho fatto tutto quanto in mio potere perché potesse tornare a ...

La promessa della Regione Lazio : il Bimbo immunodepresso presto tornerà a scuola : Potrebbe avere un lieto fine la vicenda di Matteo , il bambino immunodepresso dopo una leucemia e conseguente chemioterapia, costretto a casa perché cinque dei compagni di classe non sono vaccinati. ...

