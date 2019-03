Pm vieta di avvicinare cadavere Fadil

La Procura di Milano ha ordinato di non farenessuno, nemmeno amici e parenti, aldi Imane, la modella teste d'accusa nel processo Ruby morta il 1° marzo per cause in corso d'accertamento. Così sul fascicolo d'obitorio dove si trova il corpo della 34enne uno degli addetti del Comune ha scrittto: "Non farla vedere a nessuno". Ilè "blindato" da oltre due settimane in attesa dell'autopsia.(Di domenica 17 marzo 2019)

