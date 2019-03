Migranti | il Viminale | «Crollo sbarchi del 94%» Ma per i pm più arrivi fantasma

Nel 2019 gli sbarchi di Migranti sono diminuiti del 94% - i dati del Viminale : Gli arrivi si sono ridotti del 94%, mentre le espulsioni sono aumentate. sono questi i dati più rilevanti sull'immigrazione diffusi dal ministero dell'Interno. Dal primo gennaio 2019 al 15 marzo sono 335 i migranti sbarcati in Italia mentre nel 2018, nello stesso periodo di riferimento, erano 5.945: i dati segnano un crollo del 94,37%.I rimpatri dall'inizio dell'anno fino al 13 marzo sono stati 1.354, di cui 1.248 forzati e 106 volontari ...

Migranti : Viminale - iniziato lo sgombero di San Ferdinando : Sono iniziate le operazioni di sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Dal Viminale si apprende che sono 600 gli uomini in campo tra forze dell'ordine, vigili del fuoco e servizi sanitari. Presenti 18 pullman per trasferire in strutture di accoglienza circa 900 persone. Sul posto ci sono 4 mezzi del genio militare, oltre a operatori della protezione civile e della Caritas."Come promesso, dopo anni di ...

Viminale : "Francia non vuole più Migranti da Sea Watch" : Secondo il Viminale La Francia non vuole più accogliere i migranti della Sea Watch 3, sbarcata nel porto di Catania il 31 gennaio scorso e finita poi sotto sequestro. Fonti del ministero dell’Interno fanno sapere che Parigi "prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici" e "appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci a partire dal Senegal. Ora ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la buona ...

