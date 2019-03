Che diavolo è Live Quiz

Diavolo sconfigge e uccide Gesù/ Il Carnevale blasfemo e le polemi Che in Brasile : Al Carnevale brasiliano una scuola di samba ha messo in mostra una ricostruzione blasfema della lotta di Sant'Antonio con il Diavolo

Genova - per la ricostruzione serve tempo. Basta Che non sia un nuovo ‘ponte del diavolo’ : Partecipando a un dibattito sul disastro del viadotto Polcevera – nell’ambito del Festival della Criminologia: Ponte Morandi, crimine pubblico e privato: racconto, divulgazione, riflessione – ho citato la vulgata antropologica dei “ponti del diavolo”, in contrasto con l’esegesi moderna che fa dei ponti un simbolo di unione e vicinanza, immortalato dai ponti inesistenti stampati sul retro di ogni banconota in euro. Come scrisse Anita ...