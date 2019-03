A qualcuno piace «chilli» | 5 ricette in salsa piccante

vanityfair

(Di domenica 17 marzo 2019) Hummuscon HarissaHummuscon HarissaHummuscon HarissaBloody MaryTartara conSmoked Chili Aioli Tartara conSmoked Chili Aioli Toast di AvocadoToast di AvocadoAlette di pollo alla Avery Island Alette di pollo alla Avery Island La pianta di peperoncini TabascoJohn Simmons, manager agricolo della famiglia McIlhennyTabasco, Avery IslandTabasco, Avery IslandTabasco, Pepper FieldsTabasco, Avery IslandBotti di Tabasco macinatoTabascoTabascoQuando le famiglie McIlhenny ed Avery tornarono in Louisiana, precisamente ad Avery Island, dopo la fine della guerra civile americana, trovarono un terreno dalle condizioni sorprendentemente fertili. Rendendosi conto che la sua attività bancaria era ormai rovinata, il signor Edmund McIlhenny si mise in cerca di un nuovo lavoro a New Orleans e, come racconta la tradizione familiare, fu durante questo periodo che gli ...

freenjaa : RT @titofaraci: Sei io scrivo che Milano mi piace, c’è qualche ragione particolare che fa pensare a qualcuno che io stia denigrando altre c… - thebrimat : RT @titofaraci: Sei io scrivo che Milano mi piace, c’è qualche ragione particolare che fa pensare a qualcuno che io stia denigrando altre c… - SeriesbyC : Quando a qualcuno non piace la #serie tv che gli hai consigliato -