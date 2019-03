Studenti dell' Andriano lavorano al MARK1 per un motore a due tempi più bello e potente

ambiente : Oltre duecento giovani Studenti delle scuole medie e degli Istituti superiori marsalesi hanno preso parte stamattina all'... : Oltre duecento giovani studenti delle scuole medie e degli Istituti superiori marsalesi hanno preso parte stamattina all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Di Girolamo in occasione dello "...

Acerra - Studenti devastano l'aula magna della scuola e pubblicano il video sui social : Si sono filmati mentre devastavano l'auditorium della scuola, svuotando gli estintori sui pavimenti, e poi hanno postato i video sui social. È accaduto ad Acerra, Napoli,, dove alcuni ragazzi hanno ...

Pallacanestro Varese School Cup : Studenti delle medie si sfidano sotto canestro : Inizia ufficialmente lunedì 18 marzo la prima edizione della Pallacanestro Varese School Cup, il torneo di Pallacanestro dedicato alle scuole

Acerra - Studenti devastano l’aula magna della scuola e pubblicano il video sui social : “Siamo i numeri uno” : Si sono filmati mentre devastavano l’auditorium della scuola, svuotando gli estintori sui pavimenti, e poi hanno postato i video sui social. È accaduto ad Acerra (Napoli), dove alcuni ragazzi hanno danneggiato l’aula magna dell’Istituto comprensivo Ferrajolo-Siani, nella notte tra il 12 e il 13 marzo. La preside Anna Maria Criscuolo ha denunciato il fatto al commissariato locale di Polizia, mentre il sindaco, Raffaele Lettieri, ...

Porsche - la mitica 904 rivive in chiave moderna : la splendida Renner presentata dagli Studenti della ESPERA : Gli studenti della scuola ESPERA propongono a Ginevra il restyling in chiave moderna della mitica Porsche 904 La ESPERA, Espace Sbarro Pédagogique d’Etudes et de Réalisations Automobiles, è una scuola di design dell’automotive fondata nel 1995 dal designer e costruttore italiano Francesco Sbarro. Come ogni anno gli studenti hanno lavorato ad un novo progetto che alla fine li ha visti protagonisti del Salone Internazionale di ...

Maestre incinte degli Studenti - 50enni "innamorate" di 11enni : la normalizzazione della pedofilia? : Perché oltre alla indignazione, sembra che questi casi di cronaca vengano letti in modo speculare rispetto al dramma della pedofila . Che è tale sempre, perché per definizione i bambini non possono ...

Arca 2019 : Studenti del Politecnico progettano piazza e parco a Madonna dell'Olmo di Cuneo : Ha preso il via al Politecnico di Torino il workshop Zooart "Arca" 2019. "Arca" è un acronimo che richiama l'arte, la ricerca, ma anche la comunità che si interroga sul tema dell'abitare; è un ...

EasyBasketinClasse - a Cannara Galanda e Cremonini incontrano 210 Studenti della Primaria : Le cinque classi della Primaria di Cannara sono fra le 4.128 che hanno aderito alla seconda edizione del progetto in linea con l'accordo Coni-Miur per la promozione dello Sport nella Scuola, come ...

Fisica - INFN : Studenti delle superiori alle prese con i veri dati del CERN in Lombardia : Sono quasi 300, quest’anno, gli studenti delle scuole superiori lombarde che da dopodomani (13 marzo), a cominciare da Pavia, potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche dei fisici del CERN nelle Università di Pavia, Milano Statale e Milano Bicocca, grazie all’iniziativa Masterclass, coordinata in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e realizzata in collaborazione con gli Atenei lombardi. Il 14 marzo sarà ...

Bussetti relatore al convegno delle famiglie antigender a Verona. Gli Studenti protestano : ROMA. Ci sarà anche il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, al Congresso mondiale della famiglia, a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Nella locandina che annuncia l'evento la sua foto è ...

Bussetti relatore al convegno delle famiglie a Verona. Gli Studenti protestano : Giacomo Cossu, coordinatore nazionale della Rete della Conoscenza, dice: “E’ vergognoso che il ministro dell’Istruzione partecipi a un’iniziativa che calpesta la Costituzione, riduce le donne al solo ruolo di madri e impone una visione di famiglia che legittima le...

Commissariamento della provincia di Ragusa limita futuro Studenti : Il Commissariamento della provincia di Ragusa limita il futuro dei giovani studenti iblei. Lo sostiene in una nota il sindaco di Modica Ignazio Abbate

Vietato Morire di Ermal Meta nei test Invalsi - analisi del testo alternativa per gli Studenti delle scuole medie : Vietato Morire di Ermal Meta nei test Invalsi per una prova molto particolare dell'analisi del testo alla quale dovranno sottoporsi gli studenti delle scuole secondarie di I grado, presto sottoposti alle tanto temute quanto contestate verifiche per la valutazione del sistema educativo. In questa parte del volume dedicato alle prove Invalsi, gli studenti dovranno analizzare un testo per dimostrare di comprenderne il significato. Una modalità ...

Dai set alle aree verdi - Studenti sul podio dell'Alternanza : Secondo classificato è stato il Cesare Abba con il filmato 'Diventare ricercatori': 'Frequentando il Cnr - spiegano i ragazzi col docente Ivano Ghiglino - abbiamo conosciuto da vicino il mondo della ...