(Di sabato 16 marzo 2019) Milano. “Chiedetevelo, che cosa farebbe Papa Urbano II?”. Il fluviale documento postato dall’attentatore di Christchurch si intitola “The Great Replacement” e non è il delirio di un pazzo in chiesa, ma la messa in ordine di pensieri che scorrono nella alt-right suprematista e religiosa evangelica e