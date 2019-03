Quando è stato che Londra si è stancata di essere il nostro sogno o noi di lei?

Buoni fruttiferi postali - per la Cassazione lo stato può modificare il tasso d'interesse Quando vuole - Sky TG24 - : L'interesse pagato poteva essere modificato anche attraverso un decreto ministeriale e senza avvisare il titolare dal 1973 al 1999. Poi è intervenuta un'abrogazione ma per i vecchi titoli valgono le ...

Gabrielle Caunesil : "Mia madre mi ha lasciato Quando ero piccola. È stato mio padre ad insegnarmi ad essere una donna forte" : Nel giorno della Festa della donna, Gabrielle Caunesil ha dedicato un video su Instagram al padre. La modella, moglie di Riccardo Pozzoli (l'ex di Chiara Ferragni con cui ha fondato con lei The Blonde Salad) scrive: "Grazie a mio padre per avermi insegnato cosa significa essere una donna forte e potente. I diritti delle donne significano diritti umani. Abbiamo fatto tanto ma abbiamo ancora molta strada da fare. Il Femminismo per uomini e donne, ...

Quello che si sussurrava Quando ancora il cadavere del povero Sala non era stato : Una disgrazia che ha commosso tutto il mondo sportivo e non. Ma mentre negli stadi si osservava un minuto di silenzio per rendere omaggio a un ragazzo di 29 anni e i tifosi si recavano a depositare ...

Quando la Mafia è di Stato : ... giornalista esperto e profondo conoscitore dell'universo Finmeccanica, ci permette di scoprire uno spaccato inquietante, che avrebbe meritato ben altro approccio da parte del mondo della politica, ...

Don Vinicio Albanesi : “Sono stato abusato da altri sacerdoti Quando ero in seminario” : Rivelazione choc di Don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco, in uno speciale in tv: "Sono stato abusato da altri sacerdoti quando ero un seminarista. Quegli episodi mi hanno segnato per 50 anni. Ma non ho avuto sensi di colpa e questo mi ha aiutato a guardare al sacerdozio con spirito aperto, solare e bello".Continua a leggere

Io sono mia - lo strazio di Marino Bartoletti : 'Cosa sono stato costretto a fare Quando Mia Martini si suicidò' : Marino Bartoletti , in occasione della fiction Rai Io sono Mia , ricorda in un post su Facebook la figura di Mia Martini . Parla del mitico Sanremo del 1989, i successi, i tonfi. E poi il suo tono ...

Tassa sulla fortuna - quanto va allo Stato Quando giochiamo : Le casse dello Stato incassano una percentuale delle vincite dei giochi a scommessa. Ma a quanto ammonta questa 'fetta'...

Io sono mia - lo strazio di Marino Bartoletti : "Cosa sono stato costretto a fare Quando Mia Martini si suicidò" : Marino Bartoletti, in occasione della fiction Rai Io sono Mia, ricorda in un post su Facebook la figura di Mia Martini. Parla del mitico Sanremo del 1989, i successi, i tonfi. E poi il suo tono diventa drammatico. Il ricordo di Marino si sposta al 12 maggio 1995, il giorno in cui Mimì, sorella di L

Libretto postale cointestato e successione : Quando ritirare la propria parte : Libretto postale cointestato e successione: quando ritirare la propria parte Il Libretto postale è ancora oggi uno dei prodotti finanziari preferiti dai risparmiatori italiani. Nonostante il passare del tempo, continua ad essere molto apprezzato perché anche a fronte di un piccolo investimento, garantito dallo Stato, permette di ottenere degli interessi. Libretto postale: un prodotto a costo zero Per aprire un Libretto postale basta ...

Paola Turci e il molestatore : ‘Quando è morto ho provato sollievo’ : Anno 2005. Paola Turci canta Fiore di giardino, brano che tratta il tema delle molestie, le stesse subite dalla cantante in persona quando era una bambina. Di quell’episodio l’artista ha già parlato recentemente in tv a Belve, il programma di Francesca Fagnani, ora torna sull’argomento e rivela: “Quand’è morto, ho provato sollievo”. Paola Turci molestata da ragazzina: “Avevo la nausea, fu ...