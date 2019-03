Io cocco di Gattuso? No | mi fa correre come un maratoneta

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Caro Calhanoglu, lei passa per ildi: è proprio così?"Ho sempre avuto eccellenti rapporti con tutti gli allenatori incontrati lungo la mia carriera. È così anche conil quale però non mi tratta in un modo diverso rispetto a tutti gli altri esponenti del Milan. C'è tra di noi un rispetto reciproco. Inoltre c'è un ultimo aspetto da valutare. In uno spogliatoio la comunicazione tra tecnico e calciatori è fondamentale e a Milanello funziona".Passiamo al suo lavoro: meglio da centrocampista o da attaccante esterno?"Dipende sempre dalle scelte dell'allenatore: io mi adatto e mi adeguo, ricoprendo il ruolo richiesto. Se c'è bisogno, vado anche a destra e se per caso c'è qualcuno più in forma di me mi siedo in panchinaè già capitato".Nel suo curriculum stagionale c'è un numero molto basso: un gol appena..."Io non avverto questa pressione, la necessità di dover fare ...

