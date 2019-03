Consob - l'Anac dà il via libera alla nomina di Paolo Savona : nessuna incompatibilità : ... che a maggio si era opposto alla scelta dell'82enne economista sardo come ministro dell'Economia. L'intesa tra Lega e M5S sul nome di Savona , dopo gli oltre quattro mesi di stallo seguiti ...

Consob - l’Anac dà il via libera alla nomina di Paolo Savona : nessuna incompatibilità : nessuna incompatibilità: l’Anac dà l’ok alla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob. L’ormai ex ministro per gli Affari europei aveva già ricevuto il via libera della commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato e la sua carica era stata deliberata il 7 marzo scorso dal consiglio dei ministri. L’autorità anti-corruzione si doveva esprimere sulla possibile incompatibilità per il fatto che Savona in ...

Paolo Savona - l'Anac dà il via libera alla nomina alla presidenza della Consob : Via libera dell' Anac alla nomina alla presidenza della Consob di Paolo Savona . L'autorità anticorruzione, sollecitata da una segnalazione, ha verificato che non esiste incompatibilità rispetto al ...

Consob - via libera dell'Anac a Savona : "Nessun conflitto di interessi" : MILANO - Semaforo verde dell'Autorità anticorruzione alla nomina alla presidenza della Consob di Paolo Savona. L'Anac, sollecitata da una segnalazione, ha verificato che non esiste incompatibilità ...

Da Cantone via libera a Savona per la Consob : Via libera dell'Anac alla nomina alla presidenza della Consob di Paolo Savona. L'autorità anticorruzione, sollecitata da una segnalazione, ha verificato che non esiste incompatibilità rispetto al fatto che Savona nel passato è stato amministratore del Fondo Euklid che in base alle informazioni fornite dalla stessa Consob non ha mai svolto attività di investimento in Italia e quindi non è soggetto alla sua ...

Consob - Savona Presidente : via libera della Commissione Finanze della Camera : Un nome, quello di Savona che è stato spesso al centro della cronaca negli ultimi mesi: 82 anni, era stato inizialmente indicato dalla Lega come Ministro dell'Economia del Governo gialloverde, ...

Consob - Savona Presidente : via libera della Commissione Finanze della Camera : Un nome, quello di Savona che è stato spesso al centro della cronaca negli ultimi mesi: 82 anni, era stato inizialmente indicato dalla Lega come Ministro dell'Economia del Governo gialloverde, ...

Consob - via libera alla Camera alla nomina di Savona : 35 sì : Via libera della commissione Finanze della Camera ad ampia maggioranza alla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob. I voti favorevoli sono stati 34, la maggioranza è a 25 in commissione, ...

Consob - Savona presidente : via libera dal Senato : MILANO - Via libera alla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob, la commissione che vigila sui mercati finanziari. Dalla commissione Finanze del Senato è arrivato il parere favorevole ...

'Via i vertici di Bankitalia e Consob'. Attacco congiunto Salvini-Di Maio. Ora l'ultima parola spetta al Quirinale : L'esecutivo ritrova unità sulla scelta di dare 'discontinuità' ai vertice di Palazzo Koch e Commissione nazionale per le società e la Borsa, per non aver vigilato sulle crisi delle banche e non aver ...

Consob - il CdM dà il via libera alla nomina di Savona Presidente : Paolo Savona , attualmente Ministro per gli Affari europei, sarà il nuovo Presidente della Consob, l'authority che vigila sui mercati finanziari. E' stato un Consiglio dei Ministri lampo a ...

Consob - via libera al ticket Savona-Minenna : I malpancisti tra le fila dei 5 Stelle sono stati rassicurati: Marcello Minenna non sarà escluso dalla partita delle nomine Consob. Dovrà sì rinunciare al ruolo apicale, ma per lui è pronta una poltrona che conta, quella di segretario generale. Sistemata questa casella - riferiscono fonti vicine al dossier - i pentastellati si sono compattati sul via libera alla candidatura di Paolo Savona per la presidenza. La Lega, ...