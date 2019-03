Clima | i ragazzi mi hanno fatto capire perché la loro mobilitazione conta tantissimo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ogni volta mi faccio sorprendere dalla inconsueta freschezza con cui i miei nipoti elaborano unaimmagine del mondo, che acquisiscono attraverso una autentica “compressione” del trascorrere del tempo (sono istantaneamente in relazione con quanto accade ovunque). I battiti delorologio non sono identici a quelli del mio e me lo rivelano con lescoperte sulla natura, gli animali, le piante con cui convivono. Davverouna percezione dellapresenza al mondo diversa da quella che avevo io allaetà. So di affermare cose che ciascuno sperimenta, ma non vuole prendere in conto, fino a che si passa dall’osservazione del presente alle previsioni del futuro. Ci casco ogni volta,l’immagine che comunicano i miei nipoti ha quel carattere di novità che fache tra lae la mia esperienza è passato del tempo: tanto più accelerato, quanto più ci si ...

repubblica : Noi, i ragazzi che non vogliono morire di clima - #Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Greta Thunberg: “Ragazzi per il clima non c’è più tempo anche gli adulti devono agire” - Radio3tweet : Domani è il giorno del grande sciopero mondiale per il clima, #FridaysForFuture, che porterà i ragazzi in piazza pe… -