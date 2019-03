Nerissimo 13 marzo con problemi Instagram e errore di rete sconosciuto | ci sono soluzioni?

optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Questo mercoledì 13verrà di certo ricordato per i seriche stanno interessando milioni di utenti nel mondo. Per undiin molti a non riuscire per nulla ad accedere al social di immagini ma a condividere post e sopratutto storie con il proprio profilo. Cosa sta succedendo più esattamente?A dirla tutta, inonstati i soli vessare questo mercoledì di metà mese visto che, anche se in misura minore, anomalie molto simili hanno riguardato anche Facebook e WhatsApp. L'applicazione dedicata alle foto ha comunque subito il contraccolpo più duro, visto che, al momento come segnala anche Downdetector,nell'ordine delle migliaia le segnalazioni di utenti impossibilitati ad usare il social.Iodierniiniziati tra le 17 e le 18 ma siintensificati nell'ultima ora. E' chiaro che ...

Andryzenatti : RT @OptiMagazine: Nerissimo #13marzo con problemi #Instagramdown e errore di rete sconosciuto, ci sono soluzioni? - OptiMagazine : Nerissimo #13marzo con problemi #Instagramdown e errore di rete sconosciuto, ci sono soluzioni?… - LucaParry85 : Mese nerissimo questo marzo -