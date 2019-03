Judgment | l' attore Pierre Taki arrestato per uso e possesso di cocaina Sega sta

eurogamer

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Come segnala Gematsu,ha annunciato uno stop volontario alle distribuzioni e alle vendite digitali di Judgement (Judge Eyes: Shinigami no Yuigon) in Giappone a seguito della notizia dell'arresto dell', per presunto uso die violazione della legge sul controllo delle droghe del Giappone.interpreta il ruolo di Kyohei Hamura in. In un comunicato stampa, la compagnia ha dichiarato: "ha ricevuto i rapporti di arresto e sta attualmente confermando i fatti, ma per il momento ci asterremo volontariamente dalle distribuzioni e dalle vendite digitali di, così come da cose come pubblicizzare il prodotto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare ai clienti e alle parti coinvolte."farà un annuncio sulla sua futura linea d'azione non appena verrà presa una decisione.Leggi altro...

