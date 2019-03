Emergenza a Treviso per la scomparsa di una diciottenne: Iman è sordomuta

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Doveva andare a scuola lunedì mattina, ma tra i banchi dell'istituto alberghiero, 18 anni, non è mai arrivata. Mogliano è in ansia per ladella ragazzina che già la scorsa estate aveva fatto perdere le sue tracce. La, si è allontanata da casa portando con sé il suo telefono cellulare, ma non è raggiungibile. È stata avvistata nei pressi del McDonald's diProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...