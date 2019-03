romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2019)dailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli anche l’Australia sospeso i voli dell’aereo b737 marzo non si capisce perché l’esecutivo Lena che gli organi preposti si oppongono alla richiesta di Forza Italia per un supplemento di controlli sui voli operanti In Italia fino a 30 dei quali occorre sospendere l’operativita’ di questi nuovi adesso rischio reale potenziale carico di passeggeri può essere tollerato finché non si sa assolutamente certi della sicurezza di questi aerei dire che i velivoli rispettano le prescrizioni operative del costruttore non basta lo dichiara in una nota Deborah Bergamini vicepresidente della commissione trasporti alla camera e al responsabile trasporti di Forza Italia e caccia all’Uomo Reggio Calabria per individuare bloccare l’uomo che ha dato fuoco all’auto ...

OfficialASRoma : L'#ASRoma è imbattuta da 9? sfide contro l’Empoli in @SerieA (6V, 3N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultim… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Ultime Notizie Roma del 12-03-2019 ore 13:10', su #spreaker… - CarloOlivelli : RT @VesuvioLive: Maltempo al Sud per tutta la settimana: vento piogge e nevicate in Campania. I dettagli -