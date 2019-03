Fisica | CNR | ecco come sfruttare la perturbazione generata durante la misurazione di

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) “Si osservi un sistema quantistico per mezzo di un apparato di misura ed inevitabilmente lo si perturberà: questa è una delle affermazioni più rivoluzionarie dellaquantistica, e ne costituisce effettivamente uno dei postulati fondamentali”, spiega Paola Verrucchi dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isc).Per comprenderne il senso, occorre prima di tutto ricordare che i termini ‘osservazione’ e ‘misura’ fanno riferimento ad un processo in cui alcune informazioni circa l’oggetto osservato vengono estratte e messe a disposizione dell’osservatore, mediante l’apparato di misura. Questo processo implica un’interazione fra oggetto osservato ed apparato. “Basta pensare ad un bambino piccolo, o un primate, che di fronte ad un oggetto sconosciuto non si accontentano di guardarlo, ma cercano di toccarlo, annusarlo, ...

MarcelloSanna7 : @SorellaNatura NON SONO UN GENIO: applico reazioni e tecniche conosciute da oltre un secolo. Sono alla portata di t… - radioscienza : New post: I colori della fisica 2019 – Edizione di Napoli - radioscienza : New post: La fisica quantistica. Una nuova (paradossale) visione del mondo -