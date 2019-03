Blutec | Di Maio | Non abbandoniamo i lavoratori

ARRESTI ALLA Blutec DI TERMINI IMERESE : SPARITI 16 MLN/ Di Maio 'Operai vittime' : Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha commentato la notizia degli ARRESTI ai vertici della BLUTEC di TERMINI

Blutec - operai protestano dopo gli arresti. Fiom : “Bluff svelato - urgente tavolo al Mise”. Di Maio : “Non vi abbandoniamo” : Gli operai della Blutec hanno già cominciato da questa mattina a protestare davanti allo stabilimento di Termini Imerese, dopo la notizia degli arresti domiciliari per Roberto Ginatta e Cosimo di Cursi, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, nell’ambito dell’inchiesta aperta già a ottobre scorso per far luce sull’utilizzazione del finanziamento pubblico da circa 21 milioni di fondi ...

Di Maio a Termini Imerese - sì a Cig per operai Blutec : Ammortizzatori sociali fino a giugno e un appello a Fca "di fare la sua parte a Termini Imerese. Conclude così il tavolo sulla vertenza Blutec svoltosi proprio nella città del Palermitano. "Lunedi' modifichiamo la legge con un emendamento al decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100 - ha detto il titolare dello Sviluppo economico - emendamento gia' bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, e, come ministro, eroghero' ai lavoratori di ...

Blutec - delegazione incontra Di Maio : tavolo tecnico anticipato al 23 febbraio. Orlando : “Aspettiamo interventi concreti” : La protesta della Blutec è arrivata a Roma. Ieri, dopo sei giorni di proteste, il ministero dello Sviluppo economico ha scelto di convocare il tavolo tecnico di confronto il 5 marzo. Oggi una delegazione di sindaci e amministratori del comprensorio di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è arrivata nella Capitale. Il gruppo ha organizzato un sit-in davanti al Mise con l’obiettivo di far anticipare l’incontro e di tornare a ...

Blutec : Di Maio il 23 febbraio a Termini Imerese : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Finito l'incontro all Mise tra il ministro Luigi Di Maio e una delegazione di sindaci del comprensorio di Termini Imerese (Palermo) e di sindacati per la vertenza Blutec. Come apprende l'Adnkronos è stata fissata una nuova convocazione 'intermedia', prima del 5 marzo,