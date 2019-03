Lo scalatore basco Alex Txikon | «Così abbiamo trovato Nardi e Ballard»

vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) «Livisti molto chiaramente, intorno ai 6000 metri. Eravamo in 12 al campo base e tutticertificato che Tom e Daniele stavano mettendo le corde fisse».è un alpinista di fama mondiale.di origine sta per tentare l’ascesa invernale al K2, è stato lui a individuare i corpi di Tome Danielesul Nanga Parbat. È stato lui a chiudere la più tragica delle ricerche.https://twitter.com/KarakoramClub/status/1104714836871708672 «Il 5 marzo, esplorando la parete con il binocolo, avevo visto qualcosa», ha detto alla Gazzetta dello Sport, «dopo aver parlato col fratello di Daniele, Claudio, il 6 siamo andati alla via Kinshofer, al mattino molto presto e scendendo livisti».Con i suoi tre compagni e un gruppo di alpinisti pakistani, fra cui Muhammad Ali che, come, ha salito in inverno il Nanga Parbat, ha ispezionato la zona a piedi, ...