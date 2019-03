ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2019) “Diawara non cresce, regia elementare” Se Ancelotti cercava una risposta confortante dalle sue seconde linee, non l’ha avuta ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Scrive la: “urgono altri esami per valutare la rosa del futuro”.Per dire: Diawara non cresce, la sua regia è elementare. Verdi sembra aver perso la sua gran­de qualità sulla strada che l’ha portato da Bologna al Napoli. Ounas non ma­tura, si mangia troppi palloni. E poi c’è Mertens: nonpiù come falso o ve­ro centravanti.Una bocciatura generale. “Quando è entrato Milik, Mertens tornando in fa­scia si è un po’ ringalluzzito. Ci saranno altre occasioni per i ta­lenti della panchina. Ma intan­to Carletto per l’obiettivo Euro­pa League non può che affidar­ si ai soliti noti”.L'articolononpiù dailNapolista.

napolista : Gazzetta: “Mertens non funziona più da centravanti” “Meglio sulla fascia quando è entrato Milik. Diawara non cresc… - esseresuperiore : RT @Tinofonti71: Mertens fa pari con la griglia della Gazzetta che dava Napoli quinto! ???? -