Tav | soluzione governo divide M5s di Torino | ' Non ci tranquillizza'

Tav - la soluzione di Conte : 'Ridiscuteremo intergralmente il progetto' : La fase di stallo riguardo alla realizzazione della Tav Torino-Lione che in questi ultimi mesi ha aggrovigliato e diviso il governo M5S-Lega, sul quale aleggiava l'ombra di una crisi, è stata sbrogliata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E la sua posizione ha visto favorire il Movimento Cinque Stelle. Nella fattispecie, il premier ha dichiarato di voler ridiscutere integralmente il collegamento ferroviario Torino-Lione. "Il Governo - ...

Appendino - felice per soluzione Tav : ANSA, - TORINO, 09 MAR - "Sono felice che una situazione delicata come quella del Tav si stia risolvendo positivamente. È la prova che quando un Governo e le Amministrazioni locali si spendono ponendo ...

Sergio Chiamparino sulla Tav : "La soluzione di Conte è da Repubblica delle banane" : La lettera di Palazzo Chigi invita Telt "a non fare i capitolati d'appalto, lasciando aperto uno spiraglio non chiarissimo. Vedremo lunedì". Lo rende noto Sergio Chiamparino, a margine del flash mob delle madamin a favore della Torino-Lione. Il il presidente della Regione Piemonte appare scettico sul compromesso frutto della mediazione di Conte tra le posizioni dei due vicepremier Di Maio e Salvini: "È come se il governo dicesse di ...

Tav - Di Maio : soluzione positiva Parliamo di altro e andiamo avanti : Sulla Tav "la situazione si sta risolvendo positivamente. Quindi ora Parliamo di altro e andiamo avanti". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del M5s e vicepremier. "andiamo avanti con altre opere, con Quota 100, con investimenti produttivi... Segui su affaritaliani.it

Tav - si allontana la crisi di governo Conte lavora alla soluzione. Eccola : Si vede la luce in fondo al tunnel. E non è il tunnel della Tav Torino-Lione. All'indomani della giornata più difficile per il governo M5S-Lega, quando la parola crisi è stata utilizzata non come improbabile rumor ma come ipotesi concreta, fonti qualificate... Segui su affaritaliani.it

La Tav si farà. Conte e la soluzione che accontenta tutti : Il comunicato col quale ieri Palazzo Chigi ha criticato l'attuale progetto di TAV, aggiungendo che si deciderà con 'razionalità politica', segue la scia ambigua delle ultime settimane. Eppure, l'...

Tav - Lega : soluzione nelle mani di Conte : 12.42 "Stiamo lavorando per la soluzione migliore partendo da dati oggettivi. La soluzione è nelle mani del presidente Conte, le posizioni di partenza sono note". Lo dice il capogruppo Lega alla Camera, Molinari, al termine del vertice di governo sulla Tav. "Siamo fiduciosi che si risolverà tutto per il meglio", conclude Molinari.

Di Maio a Torino : 'Tav - opera di 20 anni fa. Salvini : 'Va fatta - troveremo soluzione' : La Tav in primo piano oggi a Torino. Da una parte si registra la presenza del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio che si trova nel capoluogo piemontese per presentare un Fondo nazionale ...

Tav : salvini piena fiducia in conte - troveremo soluzione insieme : ROMA - "piena fiducia in conte sulla Tav. Sono certo che troveremo una soluzione insieme. E' un'opera importante, per noi va fatta come...

Tav - Salvini : “Piena fiducia in Conte - troveremo una soluzione. È un’opera importante che per noi va fatta” : “Piena fiducia in Conte sulla Tav. Sono certo che troveremo una soluzione insieme. È un’opera importante, per noi va fatta come chiedono cittadini e imprese”. Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio M5s Stefano Buffagni, intervistato dal Fatto Quotidiano, si dice fiducioso che si possa trovare un accorso con il Carroccio, ma ribadisce ovviamente che il ...

Tav - Toninelli : “Decisione entro la settimana prossima. Lega? Punti di partenza distanti - ma troveremo soluzione” : “La Tav? entro la prossima settimana ci sarà una decisione, questo è certo”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, a margine di un evento al Mit. “Spero vivamente che si torni a parlare di altri cantieri. Stiamo sbloccando cantieri bloccati da anni se non da decenni. L’unico cantiere sospeso è quello del Tav. L’analisi costi benedici è arrivata pochi giorni fa, è composta da 100 ...

Dalla soluzione di mercato per Alitalia al sì alla Tav : Tria a tutto campo contro la linea M5S-Lega : controcorrente il ministro dell'Economia, laconico ma chiaro nel ribadire la sua posizione. L'indipendenza della Banca d'Italia « va difesa . Mi sono già espresso», ha precisato Tria Lo stop alla ...

Tav - Toninelli : tra un paio di settimane troveremo la soluzione : Sulla Tav è intervenuto anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti: "Mettiamola così: mi sembra quantomeno bizzarro congelare un'opera come la Tav in un momento in cui l'economia europea sta ...