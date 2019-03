Davide Ancelotti a Sky | «Stanchi per il Salisburgo | punto guadagnato Contenti di Insigne»

ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2019) «Siamo stati bravi a non mollare»ha rilasciato dichiarazioni a Sky nel post-partita di Sassuolo-Napoli 1-1 L’allenatore in seconda è stato onesto nell’analisi della partita. «Per come si era messa, si tratta di un. Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni per sbloccare la partita. Nel secondo il Sassuolo è andato meritatamente in vantaggio. C’è da dire che la squadra è stata brava a crederci fino alla fine, a non mollare e a pareggiarla». «Non siamo stati distratti all’Europa, la nostra testa era al Sassuolo. È chiaro che la partita colci ha fatto stancare e oggi si è visto sul campo. Tutti quelli che hanno giocato, sono calciatori che hanno la fiducia dell’allenatore. In genere contro il Sassuolo sono partite di transizione e quindi abbiamo optati per giocatori con più dinamismo». «è il ...

sscnapoli : ?? Davide Ancelotti: “@MrAncelotti non desidera parlare oggi a causa della morte di Alberto Bucci” ? #SassuoloNapoli… - sscnapoli : ?? Davide Ancelotti: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo… - sscnapoli : ?? Davide Ancelotti: “Chiriches e Luperto hanno fatto entrambi bene. Sono giocatori completamente affidabili” ?… -