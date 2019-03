oggitreviso

(Di sabato 9 marzo 2019) Dall'altra parte, abbiamo dei bambini che non sono stati vaccinati per scelta dei genitori, una scelta che però non è supportata dalla scienza". Così Fortunato D'Ancona, ricercatore dl dipartimento ...

GoSalute : Vaccini: Iss, prevalgano interessi dei più fragili - RocRus1 : RT @filiamd: Le raccomandazioni del Gruppo tecnico consultivo sulle #vaccinazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità- Regione Europe… -