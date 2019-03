Tav | Di Maio | Il ' no' non è in discussione | Salvini | Vediamo chi ha la

Tav - stallo nel governo. Matteo Salvini : “Di Maio dice no? Vediamo chi ha la testa più dura” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini su Rete4 replica al vicepremier Luigi Di Maio, che ha ribadito la posizione del Movimento Cinque Stelle sulla Tav: "Vediamo chi ha la testa più dura, io sono cocciuto e sono pronto ad andare fino in fondo".Continua a leggere

Tav - Di Maio : No non si discute - fa fede analisi costi/benefici : Roma, 7 mar., askanews, - Luigi Di Maio, capo politico di M5S, non è disposto a mettere in discussione il No del Movimento alla Tav. È quanto emerge dall'intervento che lo stesso Di Maio sta svolgendo ...

Tav - Luigi Di Maio rassicura i 5Stelle : “Non metto in discussione il no all’opera” : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto a Montecitorio all'assemblea dei gruppi parlamentari, si è rivolto ai deputati e senatori pentastellati, insieme al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: "Non sono disposto a mettere in discussione il "No" alla Tav".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Il no di M5s alla Tav non si discute" : "Non sono disposto a mettere in discussione il nostro 'no' alla tav". Sono categoriche, a quanto si apprende, le parole di Luigi Di Maio. A poche ore dalla conferenza stampa di Conte, il vicepremier ha ribadito la contrarietà del movimento alla Torino-Lione all'assemblea dei parlamentari M5s in corso alla Camera. I parlamentari hanno risposto con un lungo applauso. "Per me fa fede analisi del ministero delle Infrastrutture, che dice che ...

L’assist di Conte a Di Maio : “La Tav non mi convince”. Scontro M5s-Lega su bandi : E' stallo sulla Tav. A certificarlo e' il presidente del Consiglio in persona che, pero', esclude una crisi di governo. E rinvia la decisione sui bandi a lunedi', pur ammettendo che anche in questo caso "c'e' lo stallo". Le posizioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini restano distanti, sebbene il confronto "sia leale e franco" ma "non stiamo affatto litigando", assicura Giuseppe Conte. Il premier, premettendo di non avere mai espresso posizioni a ...

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza. E' scontro : il governo vacilla Video. Di Maio : niente crisi - stasera assemblea gruppi M5s : scontro continuo sulla Tav e governo sempre più in bilico. «Che piaccia o meno il professor Ponti ha fatto la sua analisi onorevolmente e in modo molto plausibile», ha...

Tav - Di Maio scrive ai M5s : "Blocco bandi o no in Aula per lo stop" | Lega : "Impensabile" : Il tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Toninelli e i tecnici si è concluso con un nulla di fatto. Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno. Di Maio: "Ci riproviamo oggi"

Tav : dopo il vertice non è stato ancora trovato un accordo tra Di Maio e Salvini : Continua la discussione tra i vertici del governo sulla realizzazione in Val di Susa della TAV, il treno ad alta velocità che collegherebbe Torino e Lione attraversando le Alpi occidentali. In campagna elettorale Grillo, Di Maio e gli altri attivisti del Movimento avevano promesso una dura battaglia contro il progetto voluto dall'UE, mentre la compagine di centro-destra e Salvini hanno sempre avallato il lavoro. Ad oggi Salvini aveva dichiarato ...

Tav : Conte convoca il dg di Telt. Di Maio : 'Opera non è strategica'. Pressing Francia : 'Italia dica sì' : Il premier Conte ha convocato a Palazzo Chigi Mario Virano , direttore generale di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e poi gestire la Torino-Lione. Secondo quanto si è appreso l'...

Tav : Di Maio - non è strategica : ANSA, - ROMA, 7 MAR - "Sulla strategicità dell'opera abbiamo ragione su quello che abbiamo sempre sostenuto. Passano sempre meno merci rispetto alle previsioni e gli aumenti futuri non giustificano l'...

Tav - Conte a caccia di una difficile mediazione. Di Maio : 'Non c'è accordo nel governo' : Posizioni agli antipodi tra M5S e Lega sulla questione della Tav. Entrambi dicono che il governo non verrà coinvolto ma è difficile credere che, proseguendo su questa strada, non ci siano ...