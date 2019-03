Serie A | gli arbitri | Roma-Empoli a Maresca | Orsato per Fiorentina-Lazio

Pellissier : ” Il Chievo è la mia famiglia - non voglio lasciarlo in Serie B” : Il Chievo non vive sicuramente una stagione facile. Penalizzato di 3 punti ad inizio campionato, attualmente occupa l’ultimo posto in classifica con 10 punti e arrivare a salvarsi appare difficile, visti i 12 punti che separano la squadra veronese dal terzultimo posto. Il capitano del Chievo, Sergio Pellissier, ha rilasciato un’ intervista a Dazn in cui analizza questo momento difficile: “Indubbiamente quando le cose non ...

Biglietti Sampdoria-Atalanta - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La ventisettesima giornata di Serie A vedrà protagoniste in una delle tre gare della domenica alle ore 15.00 Sampdoria ed Atalanta: il 10 marzo i blucerchiati e gli orobici giocheranno infatti uno scontro diretto per la rincorsa all’Europa. La formazione ligure è a quota 39 in classifica, mentre i nerazzurri sono due lunghezze più su, con 41 punti. All’andata a Bergamo però passarono i doriani, che vinsero per 0-1. Si preannuncia una ...

Biglietti Fiorentina-Lazio - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica 10 marzo una delle sfide più intriganti della 27a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Nel posticipo delle ore 20.30 si affronteranno infatti Fiorentina e Lazio, due squadre in piena corsa per un posto in Europa al termine della stagione e sostenitrici di un calcio spesso propositivo e votato all’attacco. Anche per questa ragione la partita chiamerà sicuramente a raccolta appassionati e tifosi che affolleranno ...

Biglietti Bologna-Cagliari - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue il campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019 e, di pari passo, anche la rincorsa verso la salvezza di numerose squadre. In questa ottica la 27esima giornata proporrà una sfida interessante come Bologna-Cagliari. Domenica 10 marzo alle ore 12.30, infatti, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospiterà la formazione allenata da Rolando Maran in un match che metterà in palio punti pesantissimi per evitare la retrocessione in Serie B. I ...

Biglietti Inter-SPAL - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 10 marzo alle ore 15.00 si giocherà Inter-SPAL, sfida valida per la 27ma giornata di Serie A. Allo stadio San Siro andrà in scena una partita fondamentale per i nerazzurri, che dopo la sconfitta 2-1 contro il Cagliari, non potranno permettersi altri passi falsi e dovranno per forza conquistare i tre punti per mantenere a distanza le rivali dirette nella zona Champions League. Nella gara d’andata l’Inter si impose per 2-1 grazie ad una ...

Biglietti Juventus-Udinese - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Nel giorno della Festa della Donna, venerdì 8 marzo alle 20.30, una Vecchia Signora vorrà sorridere. La Juventus di Massimiliano Allegri, capolista del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, scenderà in campo contro l’Udinese (nel match valido per la 27ma giornata) per rafforzare ulteriormente il proprio primato. L’ottavo scudetto consecutivo è sempre più vicino, visto il successo al San Paolo di Napoli e il +16 sulla formazione ...

Biglietti Frosinone-Torino - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Zona salvezza e lotta all’Europa si intrecciano al Benito Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa ospitano il Torino nella 27a giornata di Serie A. Un match importantissimo per entrambe le squadre, che cercano i tre punti per continuare la loro rincorsa agli obiettivi stagionali. Il Frosinone è reduce dallo 0-0 in casa del Genoa, ma è un punto che è servito solo in porta alla società laziale. La squadra di Marco Baroni non ha ancora ...

Biglietti Parma-Genoa - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La Serie A di calcio è arrivata alla sua giornata numero 27, che tra le tante sfide propone anche quella tra Parma e Genoa, che allo Stadio Ennio Tardini della città emiliana metterà di fronte due squadre giovani e molto divertenti, che giocano un bel calcio molto votato all’attacco, dove spiccherà la velocità del funambolo Gervinho, vero asso nella manica dei ducali. La sfida si svolgerà questo sabato, 9 marzo, a partire dalle ore 18, ...

Biglietti Sassuolo-Napoli - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica alle ore 18 la partita del 27° turno del campionato di Serie A che mette di fronte Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa ormai abituale dei neroverdi. La formazione di casa viaggia a quota 31 punti in classifica, all’undicesimo posto, mentre quella partenopea è seconda con 16 punti di ritardo dalla Juventus, ma otto di vantaggio sul Milan terzo. Il Napoli viene dalla sconfitta al San Paolo contro i ...

Biglietti Chievo-Milan - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La ventisettesima giornata di Serie A vedrà protagonista nell’anticipo del sabato sera il Milan ora terzo in classifica: il 9 marzo alle ore 20. 30 i rossoneri faranno visita al Chievo. La formazione meneghina ha scavalcato nella scorsa giornata i cugini nerazzurri salendo a 48 punti, mentre i veneti sono in coda alla graduatoria a quota 10. I gialloblu in casa hanno vinto l’unica partita del campionato battendo il Frosinone per 1-0 ...

Biglietti Roma-Empoli - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Dopo le fatiche della Champions la Roma tornerà a pensare al campionato: la ventisettesima giornata di Serie A, si chiuderà con il consueto Monday Night: lunedì 11 marzo alle ore 20. 30 con la partita contro l’Empoli. I giallorossi sono quinti a 44 punti, con dieci punti nelle ultime cinque partite, mentre i toscani sono quartultimi a quota 22 ma hanno conquistato cinque punti nelle ultime cinque gare. I capitolini in casa sono quasi ...

Consigli Fantacalcio 27^ giornata Serie A 2018/2019 : Sperando in Belotti : I nostri Consigli per la 27^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Il Torino è in ottima forma e Belotti ha sempre avuto un’ottima resa nel finale di stagione, i presupposti per regalarvi un inaspettato crescendo primaverile ci sono tutti. Se non l’avete in rosa provate a forzare qualche scambio. Un nome su tutti: Dzeko. Difficile si riprenda dopo la partita di Porto, e, per quanto ...

Pronostici Serie B - 8-9-10-11 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 28^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 28^ Giornata che si giocherà i giorni 8-9-10-11 Marzo 2019.Venerdi 8 Marzo 2019, la Serie B aprirà le danze della 28 Giornata con l’anticipo fra Perugia e Verona. Si prospettano delle sfide molto interessanti in testa alla classifica dove troviamo ben 4 squadre nel lasso di 4 punti, ma il discorso è simile anche per la zona playoff.In zona retrocessione solo il Padova, al momento ...