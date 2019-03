Liam Gallagher degli Oasis sogna una band formata dai due figli

Liam Gallagher sfotte Noel che andrà in tour con gli Smashing Pumpkins : “Zucche e patate - serve altro?” : Il dissing infinito tra i due ex Oasis continua a colpi di tweet: alla notizia degli High Flying Birds prossimi a un tour con gli Smashing Pumpkins Liam Gallagher sfotte Noel con una certa velenosa ironia: «Zucche e patate, serve altro?». Gli High Flying Birds sono la band fondata dall'ex chitarrista degli Oasis dopo lo scioglimento, nel 2010, con tre album in studio. La nuova formazione di Noel Gallagher, infatti, partirà per un tour estivo ...

L’eterna lotta tra Noel e Liam Gallagher degli Oasis finisce in tribunale per il documentario As It Was? : Come noto tra i due non ha mai regnato la pace, ma ora potrebbe dover essere un giudice a sancire da che parte sta il torto tra i fratelli Noel e Liam Gallagher degli Oasis: da quando la band si è sciolta definitivamente nel 2009 sotto i colpi delle liti infinite tra loro, non sono mancate continue provocazioni reciproche, con l'ultima in ordine di tempo si preannuncia una potenziale battaglia legale. Liam Gallagher, il più litigioso dei due ...

Liam Gallagher - è pronto il documentario 'As It Was' : 'E' eccezionale' : ... gestendo l'aspettativa generata dall'essere parte della più grande rock and roll band del mondo per ripartire da solo, senza maschere, e senza posti dove nascondersi". Just seen the film As it was ...

Liam Gallagher : «In musica non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi ipergalattici» : Liam Gallagher torna in Italia per un’unica data: si esibirà infatti il prossimo 4 luglio a Collisioni, il festival agrirock di musica e letteratura che da dieci anni si tiene nell’incantevole borgo di Barolo delle Langhe Unesco. I biglietti per lo show saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 11 gennaio 2019 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Dopo la parentesi con i Beady Eye (che ...

Liam Gallagher in Italia nel 2019 - un unico concerto al Collisioni : biglietti in prevendita : Liam Gallagher in Italia nel 2019 per un concerto a Barolo. L'artista annuncia, a grande richiesta, un nuovo live nella penisola, un unico appuntamento in programma per il prossimo luglio. La data è quella del 4 luglio, la location scelta è quella del Collisioni Festival di Barolo (Cuneo), un unico live Italiano della sua tournée europea. Sarà il festival agrirock dedicato alla musica e alla letteratura ad accogliere l'unico live Italiano di ...

