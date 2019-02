Sfera Ebbasta | altezza | età e carriera | chi è il trapper

Rai2 - Freccero : «Popolo Sovrano costa 150 mila euro. Se non crescerà - bisogna cambiarlo». E su Sfera Ebbasta… : Carlo Freccero Lavori in corso. E’ un Carlo Freccero con le mani all’opera quello che, a tre mesi dal suo insediamento come direttore, sta armeggiando nel cantiere di Rai2. Tra debutti incerti e novità in palinsesto su cui scommettere, l’esperto di tv e comunicazione ha idee e progetti per trasformare la seconda rete, costretto però a fare i conti con i tempi ristretti di un mandato che coprirà una sola stagione. Dalle pagine ...

Freccero : "Prima puntata di Popolo sovrano un disastro. Sfera Ebbasta escluso da The Voice? Rai politicamente corretta" : Intervistato dal quotidiano Libero, Carlo Freccero ha affrontato alcuni temi caldi che riguardano la sua Rai2. A partire dalle profonde difficoltà di Popolo sovrano, il programma di approfondimento le cui prime due puntate andate in onda il giovedì sera hanno ottenuto una share inferiore al 3%. Il direttore - a tempo determinato, a fine anno finirà il mandato - della seconda rete della tv pubblica ammette di aver "avuto la presunzione di ...

La Rai dice no a Sfera Ebbasta? Lui risponde alzando il dito medio : Non l'ha presa bene. È la prima cosa che si pensa nel vedere l'ultima foto pubblicata su Instagram dal trapper Sfera Ebbasta dopo la sua esclusione da 'The Voice', il reality musicale di Rai Due dove ...

Sfera Ebbasta a ‘The Voice’ - la Rai deve puntare alla qualità. Non a rincorrere lo share : “La mia missione è quella di recuperare un pubblico giovane, che rifiuta la Rai come se fosse un veleno e preferisce cercare l’intrattenimento sulle piattaforme over the top”. Partendo da questa premessa Carlo Freccero, direttore di Rai 2, aveva pensato che The Voice fosse un prodotto affidabile. Conduzione affidata a Simona Ventura e quattro coach: Gué Pequeno, Elettra Lamborghini, Morgan e Sfera Ebbasta. Tutto pronto o quasi per la ...

Sfera Ebbasta a ‘The Voice’ - non serve essere politicamente corretti per dire no : La prima domanda che sorge spontanea dopo l’esclusione del cantante Sfera Ebbasta dal programma televisivo Rai The Voice è una: come potevano i produttori e autori della società Fremantle pensare che un nome simile sarebbe stato accettato dalla Rai? Come poteva lo stesso Carlo Freccero, direttore di Rai Due, credere che sarebbe passato? E ancora prima: com’è possibile che a una società guidata persone di livello, vedi Lorenzo Mieli, ...

Sfera Ebbasta escluso da The Voice/ Il manager : 'Scorretti. Prenderemo provvedimenti' : Sfera Ebbasta escluso da The Voice of Italy. Il manager del trapper, Shablo, parla all'Ansa: 'Scorretti. Prenderemo provvedimenti'

The Voice - il manager Shablo contro l’esclusione di Sfera Ebbasta : «Motivazione pretestuosa - mi riservo provvedimenti» : Sfera Ebbasta, Shablo L’esclusione di Sfera Ebbasta dalla giuria di The Voice? Dettata da una “motivazione pretestuosa e non reale“. Shablo, manager del trapper milanese, getta benzina sul fuoco. La vera incognita – lo avevamo scritto – ora è lui. Dopo l’intervento dell’AD Rai Salini sul cast del talent in programma su Rai2, il produttore ha infatti usato toni polemici per commentare la vicenda e si è ...

The Voice - manager Sfera Ebbasta : "Escluso da Rai con motivazione pretestuosa e non reale" : "Resto sorpreso ed amareggiato di fronte a questi atteggiamenti e vedo un solo comportamento politicamente scorretto. Mi riservo di prendere quindi i legittimi provvedimenti a tutela dell'artista che rappresento". Questo il sunto delle dichiarazioni rilasciate all'Ansa da Shablo, manager e produttore di Sfera Ebbasta, in merito allo stop alla presenza in giuria del trapper da parte dell'ad Rai Fabrizio Salini. Di seguito la dichiarazione ...

The Voice - caso Sfera Ebbasta. Parla l’Ad Rai Salini : news sul talent : The Voice e il caso Sfera Ebbasta, Parla l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini: la situazione, ultime news Continua a imperversare il caso The Voice. Il programma che dovrebbe partire il 16 aprile su Rai Due (il condizionale è d’obbligo visti gli ostacoli degli ultimi giorni in cui si è sfilata anche la casa di produzione […] L'articolo The Voice, caso Sfera Ebbasta. Parla l’Ad Rai Salini: news sul talent proviene ...

The Voice 2019 - no della Rai a Sfera Ebbasta. Fremantle lascia - Tombolini c’è. L’incognita è Shablo! : Sfera Ebbasta In Rai è scoppiato il caso The Voice. Lo show musicale di Rai 2, al via ad aprile con la conduzione di Simona Ventura, aveva individuato in Morgan, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta l’inedito quartetto di coach al quale affidare le sorti di un talent alla ricerca di nuovo slancio. Dai piani alti di Viale Mazzini, però, hanno fin da subito storto il naso sulla scelta dei coach, di fatto mai ufficializzati. La ...

Tragedia Corinaldo : “L’ultima carezza alla mia Asia - morta al concerto di Sfera Ebbasta” : Luca Nasoni è il padre della 14enne finita schiacciata nella calca alla discoteca Lanterna Azzurra: "Era la seconda volta che andava a ballare con gli amici". Con lei, nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018, sono morti altri quattro minorenni e una donna, madre di quattro figli.Continua a leggere

The Voice 2019 senza Sfera Ebbasta - Fremantle lascia - Freccero : "Ecco cosa è successo" : Dopo lo stop a Sfera Ebbasta in giuria da parte dell'ad Rai Fabrizio Salini, è ufficiale anche il forfait della società di produzione Fremantle, che si sfila da The Voice of Italy. Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha commentato così la situazione:Troveremo al più presto un sostituto per Sfera Ebbasta. Pensavo che la Rai fosse pronta a giustificare il politicamente scorretto in musica. Non è così.prosegui la letturaThe Voice 2019 senza ...

Sfera Ebbasta : altezza - età e carriera - chi è il trapper : Sfera Ebbasta: altezza, età e carriera, chi è il trapper Chi è Sfera Ebbasta e carriera Nella giornata di ieri 7 dicembre 2018 il trapper Sfera Ebbasta doveva tenere un suo concerto in una discoteca a Corinaldo in provincia di Ancona. L’ evento è stato purtroppo annullato a causa di una tragedia. Le prime ricostruzioni infatti dicono che qualcuno ha spruzzato uno spray al peperoncino innescando il caos totale. Sulla vicenda sono in corso ...

The Voice - Freccero : "Si farà. Vero l'ok su Sfera Ebbasta - ma ha prevalso il politicamente corretto" : Il direttore di Rai 2 rompe il silenzio dopo le voci che parlavano della cancellazione del talent e chiarisce l'intera...