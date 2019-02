Mel B contro Lady Gaga | Dovrebbe chiedere scusa alla compagna di Bradley Cooper

Antonio Tajani - ospite della Comunità Incontro di AMelia : Amelia "Qui ci sono uomini e donne giovani e meno giovani che hanno deciso di affrontare una nuova vita. Un percorso duro, ma che poi porta a ricostruire la libertà della persona". Così ha esordito il ...

GeMelle “Ogm” nate in Cina : la controversa manipolazione genetica ha portato ad un potenziamento del cervello : E’ controversa e sta creando dibattiti ormai da decenni. Ma l’idea di modificare geneticamente gli esseri umani prima che nascano, spaventa e affasCina allo stesso tempo. Molto contrastata in tutto il mondo, la teoria è diventata realtà ed è stata messa in pratica in Cina, dove due gemelline, Lulu e Nana, sono nate da embrioni geneticamente modificati, ad opera dell’ambiguo scienziato He Jiankui. Le piccole, nate nel 2018, sono ...

Post sessista contro Emma Marrone - Lega espelle consigliere di AMelia : Post sessista contro Emma Marrone, Lega espelle consigliere di Amelia Massimiliano Galli, consigliere comunale del Comune umbro, aveva commentato con espressioni volgari una notizia sulla cantante che durante un concerto avrebbe urlato: "Aprite i porti". Il Carroccio annuncia l'intenzione di espellerlo da ...

Post sessista contro Emma Marrone - la Lega espelle un suo consigliere comunale di AMelia : Massimiliano Galli aveva pesantemente offeso su Facebook la cantante che in un suo concerto aveva invitato ad aprire i porti

Giorgia Meloni contro Fabio Fazio : "Guadagni milioni e ci fai lezioni sui migranti?" : Nella nuova puntata di Pomeriggio, il talk-show di successo condotto da Barbara D'Urso, è apparsa nelle vesti di ospite la leader di Fratelli d'Italia, la cui ospitata-Tv è stata molto apprezzata dal ...

Melegnano - scritte razziste contro Bakary. La famiglia : «Non si arrende - ma ha paura» : «Italiani, pagate per questi negri di m…». «Ammazza al negar» con una svastica fatta al contrario accanto. Sono le due frasi scritte sui muri di una casa di Melegnano, alle porte di Milano. È la casa in cui vive da tre anni Bakary Dandio, 21enne arrivato 5 anni fa dal Senegal su un barcone e adottato da una famiglia milanese. «All’inizio pensava a uno scherzo, ora inizia ad avere paura», ha raccontato al Corriere della Sera Lorenzo il ...

Scritte razziste contro un ragazzo a Melegnano - lo sfogo della madre : "Colpa anche di Salvini" : "Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini". Lo ha detto Angela Bedoni, mamma di Bakary, commentando le nuove Scritte razziste comparse nel suo cortile a Melegnano. "Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l'immigrazione non è un ...

A Melegnano - in provincia di Milano - sono stati trovati diversi graffiti razzisti contro una famiglia che ha adottato un giovane senegalese : Lunedì mattina a Melegnano, in provincia di Milano, una coppia di coniugi che ha adottato un giovane senegalese ha trovato per la seconda volta in una settimana dei graffiti razzisti nell’androne del proprio palazzo. Era successo la prima volta l’11