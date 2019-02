U&D | svelato il nome della nuova tronista | è l' ex corteggiatrice Giulia Cavaglia

U&D - svelato il nome della nuova tronista : è l'ex corteggiatrice Giulia : Come è ormai ben noto a tutti, durante la seconda puntata speciale di Uomini e Donne il programma di Maria De Filippi, Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi a discapito di Giulia Cavaglia. Da quel momento, sul web non si fa altro che parlare di questa scelta e del fatto che la bella mora ci sia rimasta davvero male. Intanto, la nuova coppia è molto amata sul web e sempre su internet è trapelata un anticipazione che vede Giulia come la nuova ...