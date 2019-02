Inter | furia Spalletti | Due punti persi La corsa Champions ora è più aperta

Inter - furia Spalletti : "Quei 2 punti persi. Potevano far svoltare la squadra" : L'ira funesta di Luciano Spalletti, dopo la fine di Fiorentina-Inter, ha radici visibili, legate all'evidente errore e al momento in cui è arrivato, ma anche più profonde, di classifica. Perché come ...

Fiorentina vs Inter - Spalletti infuriato con l'arbitro per il rigore : Fiorentina vs Inter : cronaca del secondo tempo Dopo qualche minuto dall'inizio del secondo tempo di Fiorentina vs Inter il Var richiama attenzione dell'arbitro, per tocco di mano in area della ...

Fiorentina-Inter - il VIDEO del tocco di petto di D’Ambrosio : ecco l’episodio che ha fatto infuriare i nerazzurri : Il VIDEO dell’episodio che ha fatto infuriare l’Inter: ecco il tocco di petto di D’Ambrosio, ritenuto tocco di mano dall’arbitro Abisso Un finale infuocato nell’interminabile sfida tra Fiorentina e Inter: tutt’Italia sta attualmente dibattendo sul fallo non fallo fischiato dall’arbitro Abisso sul finale del match, che ha regalato ai viola il gol del pareggio. Il giudice di gara, dopo aver ...

Le Iene Nicolò Zaniolo infuriato dopo l’Intervista con la mamma : Nicolò Zaniolo vIene intervistato dalle Iene, ma l’intervista ha infastidito molto il calciatore che è sceso dalla macchina e lascia mamma Francesca con la Iena che incalzava sulla possibile partecipazione al Grande Fratello: «Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre». Zaniolo perde la pazienza quando capisce che l’intervista sarebbe andata a parare su una possibile partecipazione della madre al reality show di Canale 5: ...

Zaniolo - l'Intervista delle Iene alla mamma Francesca Costa fa infuriare i tifosi : «Che posizione ti piace?» : Le Iene portano bene, recitava uno slogan di qualche anno fa. Oggi, però, il programma di Italia 1 è nella bufera per il servizio andato in onda domenica che ha visto protagonista il...

Inter-Sampdoria - Giampaolo infuriato : “il gol di Nainggolan? C’era un fallo clamoroso su Ekdal” : L’allenatore doriano ha parlato dopo il ko subito contro l’Inter a San Siro, esprimendo la propria rabbia per un episodio dubbio Schiuma rabbia Marco Giampaolo dopo la sconfitta subita dalla Sampdoria a San Siro, il gol di Nainggolan valso il 2-1 per l’Inter non va giù all’allenatore doriano, apparso alquanto nervoso nel post gara. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attenzione del manager ...

Pil - Tria Interrotto in Aula si infuria con Brunetta : “Ma stai zitto!”. Scoppia la bagarre - Fico riprende il ministro : Scatto di irritazione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel corso della sua informativa nell’Aula della Camera sugli ultimi dati del Pil che hanno certificato che l’Italia si trova in recessione tecnica. “Ma stai zitto!“, ha detto il ministro, interrotto più volte, rivolto verso il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta. A questo punto, è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico, ricordando al ministro che ...

Calciopoli - furia Capello : “comica l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter” : Fabio Capello ha parlato del ben noto caso Calciopoli che ha condizionato il calcio italiano: lo scudetto assegnato all’Inter non va giù “Il ricorso della Juventus per lo scudetto 2006 assegnato all’Inter? Mi sembra una cosa giusta da parte della Juventus. Mi sembra una cosa comica che all’Inter sia stato assegnato quello scudetto essendo arrivata terza ed era indagata anche lei per certe cose“. E’ la ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara prova a far saltare tutto : la richiesta della moglie di Maurito fa infuriare l’Inter : La moglie-agente del capitano nerazzurro ha intenzione di monetizzare al massimo la volontà dell’Inter di rimuovere la clausola di risoluzione dal contratto di Icardi Il Rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in attesa del ritorno del capitano nerazzurro in Italia dopo le vacanze in Argentina per mettersi ad un tavolo per trattare. Claudio Grassi/LaPresse Si siederà ...

Polveriera Inter - nel mirino anche Icardi e Lautaro : l’ultimo episodio che ha fatto infuriare i nerazzurri [VIDEO] : Non è sicuramente un buon momento in casa Inter, sul campo e fuori. La stagione della squadra di Luciano Spalletti può essere definita deludente considerando che i nerazzurri erano stati definiti l’anti-Juventus, è arrivata l’eliminazione in Champions League, obiettivo alla portata considerando le chance di qualificazione negli ultimi 90 minuti. Ma l’Inter deve fare i conti anche con i problemi fuori dal campo, nelle ...

Wanda Nara - gli scatti in bianconero che fanno infuriare i tifosi Interisti : Sempre protagonista sui social con i suoi messaggi enigmatici, Wanda Nara stavolta ha pubblicato gli scatti della sua ultima campagna pubblicitaria in cui indossa un maglione bianconero. Con l'accordo ...