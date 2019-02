Facchinetti | la lite tra la moglie e Laura Cremaschi era tutto uno scherzo de Le Iene

Wilma e Francesco Facchinetti - lite al ristorante con Laura Cremaschi : Per un selfie Wilma Facchinetti perse la calma: la moglie dell’ormai ex DJ Francesco, oggi presentatore e imprenditore, ha infatti tirato dell’acqua (e un bicchiere di vetro) addosso a Laura Cremaschi, la Bonas del quiz Avanti un altro, dopo che la bionda showgirl aveva chiesto al conduttore ed ex cantante di fare una foto con lei. View this post on Instagram RIPETO HO SOLO CHIESTO UN SELFIE, come ...

“Lo hai inseguito in bagno!” - scenata di gelosia tra la furiosa moglie di Facchinetti e Laura Cremaschi : il video della lite (con lancio di bicchiere) : Tutta colpa di un selfie. In un ristorante di Como, la soubrette di Avanti un altro, Laura Cremaschi, ha chiesto una foto a Francesco Facchinetti, che stava cenando con la moglie Wilma. Secondo il racconto della “bonas”, lo scatto non sarebbe uscito bene così, nella zona buffet, gliene avrebbe chiesto un altro. Lady Facchinetti, però, non ha gradito e, anzi, ha accusato Cremaschi di aver inseguito l’ex Capitan uncino in bagno. ...