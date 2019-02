ilpost

: Un giovane senegalese è morto in un nuovo incendio nella baraccopoli dei #migranti di #SanFerdinando, in Calabria.… - Tg3web : Un giovane senegalese è morto in un nuovo incendio nella baraccopoli dei #migranti di #SanFerdinando, in Calabria.… - notiveri : C’è un incendio in un palazzo in centro a Milano: C’è un incendio in un palazzo vicino alla fermata della metro Tur… - ilposticino : C’è un incendio in un palazzo in centro a Milano -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) C’è unin unvicino alla fermata della metro Turati, in. L’si è sviluppato intorno alle 12 all’ultimo piano di un edificio di largo Donegani. I vigili del fuoco hanno evacuato lo stabile: per ora non