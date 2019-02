Albero finisce sulle auto a Roma | i residenti | ' Non esiste manutenzione'

Cogne - finisce fuori pista con gli sci e sbatte contro un Albero : muore 13enne : Una tredicenne francese è morta a Cogne a causa di una caduta sulle piste da sci. La ragazza, che sciava con il casco insieme alla sorella e al maestro, ha perso il controllo ed è finita violentemente contro un albero fuori dalla pista, in una zona poco visibile. L’incidente si è verificato intorno alle 16 sopra Sylvenoire, sulla pista numero 2, una ‘rossa’ e quindi di media difficoltà. Arrivati in fondo, la sorella e il maestro ...

Reggio Emilia - ragazza scivola per 50 metri e finisce contro un Albero : Reggio Emilia, 16 febbraio 2019 - Mentre camminava insieme a un amico e al proprio cane, è scivolata causa ghiaccio per circa 50 metri ed è finita contro un albero . È successo in mattinata sul ...

Scivola sul ghiaccio per 50 metri e finisce contro un Albero : 25enne soccorsa e portata in ospedale : Incidente questa mattina sul sentiero che da Prato Spilla porta al Lago Ballano, nel comune di Monchio (Parma): una ragazza di 25 anni di Reggio Emilia, mentre camminava insieme a un amico e al proprio cane, è Scivolata a causa del ghiaccio per circa 50 metri, finendo contro un albero. La giovane è stata recuperata dal Soccorso Alpino e portata in elicottero in ospedale a Parma con un trauma cranico e toracico. L'articolo Scivola sul ghiaccio ...

Mamma esce di strada - l'auto finisce contro un Albero : feriti due bimbi di 7 e 9 anni : di di Ivo Iannozzi Un momento di distrazione abbinato alla velocità sostenuta sono stati, con tutta probabilità, la causa di un grave incidente stradale verificatosi l'altra sera era sulla Statale ...

Tragico schianto a Verona - auto finisce contro l’Albero : muore 26enne - gravissima l’amica : Il violentissimo impatto non ha lasciato scampo al ragazzo che era alla guida del veicolo che è morto sul colpo. Ferita gravemente la coetanea che era al suo fianco sul sedile del passeggero che è stata anche operata d'urgenza. I vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due giovani dall'auto.Continua a leggere

Incidente a Spoleto - l’auto finisce contro un Albero : 29enne muore sul colpo. Grave l’amico : Incidente stradale nella notte a Spoleto, in via dei Filosofi. Per cause in via di accertamento, il 29enne alla guida della Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un albero. È morto sul colpo, mentre l'amico è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Secondo la stampa locale la causa potrebbe essere stata il ghiaccio.Continua a leggere

Trentino. Finisce con la slitta contro Albero : bimba di 8 anni muore sul colpo - grave la madre : L'incidente al Renon. La bambina stava slittando insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La donna è stata intubata e portata in elicottero all'ospedale di Bolzano.Continua a leggere