Gesto Simeone | dalla Spagna | “Il Cholo rischia la squalifica | anche CR7…”

Simeone : 'Mi scuso per l'esultanza contro la Juve - è stato un brutto Gesto' : MADRID - ' Tutti sanno che non cerco scuse o giustificazioni, mi scuso ancora una volta con le persone che si sono sentite chiaramente offese da quel gesto contro la Juventus . E' stata una brutta ...

Dal Gesto di Bonucci a quello di Simeone - Allegri tra rimproveri e frecciatine : “non sta a me giudicare - ma…” : Allegri senza peli sulla lingua: il tecnico bianconero commenta il gesto di Bonucci e quello di Simeone nella sfida di Champions tra Atletico Madrid e Juventus “Il gesto di Bonucci contro l’Atletico? Leo sta facendo un ottimo campionato ed è un giocatore importante per la Juventus. Ormai di mode ce ne sono miliardi, ma in generale penso che bisogna fare un passo indietro tutti e soprattutto avere più rispetto ed educazione, ...

Simeone - il Presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo : “comprendo il suo Gesto - per noi il cholismo è tutto”. E attacca Cristiano Ronaldo per la “manita” : “Simeone? Non do molta attenzione al suo gesto di esultanza, dovuto ad un momento di grande tensione. Lo comprendo e non lo condanno. Anzi, sento la necessita’ di affermare che per l’Atletico Madrid il ‘cholismo’ e’ tutto“. Cosi’ il Presidente della squadra madrilena che ieri ha battuto 2-0 la Juventus, Enrique Cerezo, intervistato da Radio Crc, risponde alla domanda sul gesto di esultanza ...