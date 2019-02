Juve | possibile sanzione dall' Uefa dopo l' Atletico

Inter - possibile cessione per Icardi : la Juventus potrebbe provarci in estate : Mauro Icardi sarà il nome più gettonato del prossimo mercato estivo. Il centravanti argentino lascerà quasi certamente l'Inter dopo gli ultimi avvenimenti che lo hanno visto rompere con lo spogliatoio e perdere la fascia di capitano, affidata dal club a Samir Handanovic. La trattativa del rinnovo, quindi, non c'entra nulla con quanto sta succedendo anche se fino a qualche settimana fa sembrava essere questa la principale problematica nel ...

Bologna-Juventus - probabili formazioni : domani possibile panchina per Cristiano Ronaldo : La Juventus, attualmente prima in campionato con 13 punti di vantaggio sulla seconda (il Napoli), domani sarà chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta di mercoledì con l'Atletico. Contro i bianconeri ci sarà un Bologna determinato a strappare almeno un punto agli avversari, considerata la precaria posizione occupata in classifica: i rossoblù sono infatti diciottesimi. Juventus: Ronaldo forse in panchina Sono diversi gli indisponibili tra i ...

Bologna-Juventus - probabili formazioni : possibile turnover per Ronaldo : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni – Tutto pronto, o quasi, per il match del Renato Dall’Ara Bologna-Juventus, valido per la 25° giornata di Serie A. Bologna chiamati a ripartire dopo l’immeritato ko di Roma contro i giallorossi. Juventus alla ricerca della vittoria dopo il ko di mercoledì in Champions contro l’Atletico Madrid. Ma vediamo nel dettaglio le scelte […] L'articolo Bologna-Juventus, probabili formazioni: ...

Juventus - Guardiola potrebbe sostituire Allegri : possibile rivoluzione con lo spagnolo : La sconfitta per due a zero contro l'Atletico Madrid subita al Wanda Metropolitano ha messo fortemente in dubbio il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L'allenatore toscano è stato aspramente criticato dai tifosi per le sue scelte (come la posizione di Dybala e l'avere lasciato in panchina Joao Cancelo, uno dei migliori giocatori del club bianconero sin qui). La dirigenza bianconera, in caso di eliminazione dalla ...

Juventus : possibile partenza di Dybala e Allegri - Zidane sarebbe in pole per la panchina : La sconfitta subita in Champions League contro l'Atletico Madrid potrebbe portare delle pesanti conseguenze in casa Juventus. I Colchoneros si sono imposti 2-0 al Wanda Metropolitano nella gara di andata e ora la rimonta bianconera sembra quasi un'impresa, soprattutto contro una squadra come quella guidata da Diego Pablo Simeone, maestra nel chiudersi in difesa per poi ripartire. In caso di eliminazione, sembra molto probabile l'addio del ...

Juve - remuntada impossibile con l'Atletico? I numeri condannano i bianconeri : Archiviato il flop di Madrid, la Juventus ha 20 giorni per allenarsi mentalmente e fisicamente a una grande rimonta che, guardando al passato, non rientra tra le sue specialità. Le era praticamente ...

Juve - se parte Allegri potrebbe arrivare Zidane : col francese possibile rivoluzione : C'è grandissima delusione in casa bianconera dopo la brutta sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid. I "colchoneros" hanno battuto per due a zero la squadra di Massimiliano Allegri, dominando la partita soprattutto nel secondo tempo. Gli uomini di Allegri sono stati messi alle corde e ora servirà una vera e propria impresa dopo i gol dei difensori Gimenez e Godin (entrambi a lungo nel mirino della Juventus). Una serata certamente ...

Calciomercato Juve - Marcelo vorrebbe giocare con CR7 : possibile scambio con Alex Sandro : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero vorrebbe costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Il giocatore sudamericano è da tempo nel mirino della Juventus e avrebbe rotto con il suo allenatore, Santiago Solari. Il tecnico del Real Madrid non lo considera un titolare inamovibile e il ...

Sinisa Mihajlovic compie 50 anni : “ho un sogno impossibile” - poi racconta quand’era ad un passo dalla Juve : Buon compleanno al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, il quale ha raccontato alcuni retroscena nel giorno in cui fa cifra tonda: 50 anni “Chi me lo avrebbe detto che avrei festeggiato i 50 anni vedendo l’Isola dei Famosi?“. Sinisa Mihajlovic compie oggi 50 anni e scherza sul fatto che passerà il compleanno vedendo le figlie in Tv. Poi il tecnico del Bologna si racconta a 360 gradi in una intervista alla Gazzetta dello ...

Juve a Madrid : Paratici vede Mendes - possibile scambio di mercato col Real : Quest'ultimo vuole raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino e, secondo il Corriere dello Sport , può arrivare la prossima estate in cambio del connazionale Alex Sandro .

Juventus - per Khedira possibile operazione : 30-40 giorni di stop : L'articolo prosegue qui sotto Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', se gli esami elettrofisiologici dovessero confermare le prime ipotesi, Sami Khedira dovrebbe mancare per 30-40 ...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione con Icardi in attacco : In casa Inter impazza il caso Icardi. Il centravanti nerazzurro è stato privato della fascia di capitano e quindi assolutamente declassato. Negli studi di "Tiki Taka" la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, ha assicurato che la coppia vorrebbe restare all'Inter, ma la situazione non si è ancora risolta e le probabilità che Icardi lasci l'Inter al termine della stagione sono molto alte. Fabio Paratici ha sempre apprezzato l'attaccante ...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione con Icardi in attacco (Rumors) : In casa Inter impazza il caso Icardi. Il centravanti nerazzurro è stato privato della fascia di capitano e quindi assolutamente declassato. Negli studi di "Tiki Taka" la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, ha assicurato che la coppia vorrebbe restare all'Inter, ma la situazione non si è ancora risolta e le probabilità che Icardi lasci l'Inter al termine della stagione sono molto alte. Fabio Paratici ha sempre apprezzato l'attaccante ...

Calciomercato Juventus - Rakitic non rinnova con il Barcellona : possibile il colpo : La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. La dirigenza bianconera ha intenzione di creare una squadra ancora più forte e il reparto che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo. Paratici ha già perfezionato l'acquisto di Aaron Ramsey, che al termine della stagione si libererà a parametro zero dall'Arsenal; la Juventus però vorrebbe comprare anche un altro centrocampista e ha messo nel mirino il romanista ...