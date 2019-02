Windows 10 October Update 2018 | disponibile la build 17763 346 Release Preview

Windows 10 October Update 2018 : disponibile aggiornamento cumulativo : E’ da qualche ora disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo pubblico per tutti gli utenti Windows 10 con a bordo l’ultima release ufficiale: October Update 2018. Ancora non è disponibile un changelog per la versione in questione, (nome in codice KB4482887 ), ma non appena sarà disponibile, provvederemo ad aggiornare l’articolo. Nel frattempo, potete effettuare l’aggiornamento recandovi in ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile l’aggiornamento cumulativo di febbraio : E’ in corso in questi minuti il roll-out di un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 17763.316 e può essere identificata con il codice KB4487044. Changelog Addresses an issue that fails to set the LmCompatibilityLevel value correctly. LmCompatibilityLevel specifies the authentication mode and session security. Addresses an issue that may prevent applications that ...

Windows 10 October Update : disponibile aggiornamento cumulativo : E’ da qualche ora disponibile al download il secondo aggiornamento cumulativo di gennaio 2019 per tutti gli utenti Windows 10 con a bordo October Update 2018. L’aggiornamento in questione, nominato KB4476976 e relativo alla build 17763.292, porta i seguenti bug fix: Addresses an issue that may cause Microsoft Edge to stop working with certain display drivers. Addresses an issue that may cause third-party applications to have ...

Windows 10 October Update : disponibile aggiornamento cumulativo (17763.292) : Da qualche ora, è disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview del programma Insider: stiamo parlando della build 17763.292 (KB4476976). Changelog Per il momento non è stato reso noto alcun changelog. Download Per installare subito la nuova build, è sufficiente recarsi in Impostazioni > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

Windows 10 October Update : disponibile aggiornamento cumulativo (17763.288) : E’ da qualche ora disponibile al download, per gli utenti Release Preview del programma Insider, un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 October Update: stiamo parlando della build 17763.288! Changelog Al momento nessun changelog è stato reso noto. Download Per installare subito la nuova build, è sufficiente recarsi in Impostazioni > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile l’aggiornamento cumulativo di gennaio : E’ in corso in questi minuti il roll-out di un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 16299.904 e può essere identificata con il codice KB4480978. Changelog Risolta una vulnerabilità di sicurezza sugli endpoint remoti di PowerShell. A partire da questa versione, non è più possibile configurare gli endpoint remoti di PowerShell per funzionare anche con account non ...

Windows 10 October Update : disponibile aggiornamento cumulativo (17763.288) : E’ da qualche ora disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 October Update. Stiamo parlando della build 17763.288! L’aggiornamento è disponibile solo nel ramo Release Preview. Al momento nessun changelog è stato reso noto, ma nel momento in cui verrà reso disponibile, provedderemo ad aggiornare l’articolo! Per effettuare l’aggiornamento, recatevi in Impostazioni, aggiornamento e Sicurezza, ...

Windows 10 : nuovo bug in October 2018 Update : L’aggiornamento di Windows 10, October 2018 Update, presenta un nuovo errore di programmazione che porta alla disattivazione dell’account amministratore e i relativi privilegi. Dettagli October 2018 Update, durante la fase di rilascio, ha mostrato una serie di bug che influenzano l’esperienza d’uso degli utenti. Tra questi errori abbiamo citato la presenza di un bug nel file manager, nella scelta dei programmi predefiniti e altri ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile il terzo aggiornamento di dicembre : E’ in corso in questi minuti il roll-out del terzo aggiornamento cumulativo di dicembre per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 17763.195 e può essere identificata con il codice KB4483235. Changelog Risolte alcune vulnerabilità di sicurezza per Internet Explorer. Download Per installare subito la nuova build, è sufficiente recarsi in Impostazioni > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update ...