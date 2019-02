In arrivo il crollo termico | le temperature giù anche di 15°C

huffingtonpost

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Dopo un periodo diquasi primaverili, possiamo prepararci al freddo intenso. Infatti, secondo il team de Il Meteo.it, da venerdì 22 febbraio assisteremo ad un drastico abbassamento delle. L'alta pressione proveniente dal Nord uropa si sposterà dapprima verso le regioni Baltiche per poi portare in Italia una ventata d'aria gelida proveniente dalla Russia. Le due giornate peggiori saranno quelle di sabato e domenica.Questi venti gelidi interesseranno soprattutto l'Abruzzo, il Molise, le Marche per poi scendere verso tutto il resto del sud Italia. I venti faranno scendere di molto lein quelle regione, con delle differenze rispetto allesolite di almeno 14-15°C. Persino lediurne dovrebbero essere vicine agli zero gradi.Ma non sarà solo il sud Italia a subire questi venti secondo Antonio Sanò, ...