Partenza in rialzo per Piazza Affari | Ftse Mib +0 | 21%

Partenza in rialzo per le borse europee in scia a Tokyo : Roma, 15 gen., askanews, - Partenza in rialzo per le borse europee, trainate dalla buona chiusura di Tokyo. Francoforte guadagna lo 0,92%, mentre Parigi si mostra in progresso dell'1,01%. Bene anche ...

Partenza in rialzo per le borse europee in scia a Tokyo : Roma, 15 gen., askanews, - Partenza in rialzo per le borse europee, trainate dalla buona chiusura di Tokyo. Francoforte guadagna lo 0,92%, mentre Parigi si mostra in progresso dell'1,01%. Bene anche ...