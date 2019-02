Autonomia | così lo Stato centrale finge di concedere più diritti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) La questione delle autonomie locali torna a essere di attualità, come istanza di autodeterminazione e di libera scelta di politiche, soprattutto economiche. Al di là di qualsiasi valutazione, riguarda l’esercizio die la rivendicazione di libertà. Curioso che avvenga in un momento storico nel quale tengono banco idee sovraniste che richiedono una coesione nazionale pressoché totale, laddove invece le tensioni federaliste disegnerebberoperfino di rapporti internazionali, idee indipendenti di gestione della cosa pubblica e addirittura di gestione delle infrastrutture.Si tratta però di un tema antico, che nasce dal bisogno avvertito di far valere le eccellenze di un territorio, i suoi meriti amministrativi e produttivi, senza vederli dissolversi nel calderone della solidarietà nazionale: un tema probabilmente ignorato per troppo tempo e ora arrivato, però, a un certo ...