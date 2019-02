Uomini e donne | Lorenzo ospite al Trono Over | È il momento di scegliere

Uomini e Donne - a un passo della scelta Lorenzo torna in studio e gioca : 'Non scelgo più' : La puntata del serale di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Lorenzo Riccardi è, ormai, vicinissima. Venerdì prossimo, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa la sua scelta e il pubblico non vede l'ora di prendere visione della decisione ufficiale presa dal ragazzo. A un passo dal compiere tale decisione, però, Lorenzo ha deciso di tornare in studio, nel corso della puntata odierna del trono over, ed ha detto scherzando: "Non scelgo più". Il ...

Uomini e Donne : Eleonora Rocchini Getta Fango su Raffaella Mennoia! : Pochi giorni fa abbiamo assistito alla scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Eleonora Rocchini spiega perchè lei ed Oscar Branzani non sono stati invitati al lieto evento! La corteggiatrice addita Raffaella Mennoia! Le accuse! Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani non conoscono momenti di crisi. La loro storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, procede a gonfie vele ed in maniera riservata. Pochi giorni fa in prima ...

Sci alpino - torna la Coppa del Mondo : tredici Uomini a Bansko e otto donne a Crans Montana : tredici azzurri in pista a Bansko per il triplo appuntamento di Coppa del Mondo, a Crans Montana otto azzurre per discesa e combinata Sono tredici gli azzurri che saranno al via del triplo appuntamento di Coppa del Mondo in programma a Bansko nel fine settimana. Sulla pista bulgara sono in programma una combinata alpina venerdì 22 febbraio (supergigante alle ore 09.30, slalom alle ore 13), un supergigante sabato 23 febbraio (alle ore ...

Università del calcio - quando gli Uomini studiano le donne : In Italia esiste da tre anni un corso di Laurea completamente dedicato al calcio , inteso come fenomeno sportivo, tecnico, sociale e manageriale. Non forma dunque allenatori, ma dirigenti e manager. ...

PAOLO E SABRINA LASCIANO Uomini E DONNE/ Video : 'sei la fonte della mia felicità' : PAOLO e SABRINA LASCIANO il trono over di UOMINI e DONNE: 'ti amo, sei la fonte della mia felicità', dice il cavaliere mentre Gemma Galgani...

Uomini e Donne oggi - Paolo se ne va con Sabrina : la reazione di Gemma : Uomini e Donne oggi, Paolo lascia il programma con Sabrina: Gianni nota un dettaglio su Gemma Galgani Paolo Marzotto lascia il Trono Over di Uomini e Donne insieme a Sabrina. La reazione di Gemma Galgani di fronte all’annuncio della nuova coppia fa infuriare Gianni Sperti. Facendo il punto della situazione, il cavaliere è approdato nel […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Paolo se ne va con Sabrina: la reazione di Gemma proviene da ...

Uomini e donne - Paolo e Sabrina escono dal programma : "Ti amo" : Non volano solo offese ed insulti tra le mura dello studio di Uomini e donne; c'è chi riesce a cogliere realmente le opportunità del dating show di Maria De Filippi e a trovare l'amore vero con cui vivere i propri sentimenti fuori dai riflettori della televisione. Tra questi Paolo, arrivato alla corte di Canale 5 per corteggiare Gemma e finito poi. dopo essere stato scaricato dalla dama torinese, a frequentare Sabrina.Le cose fra i due ...

Uomini e donne - Lorenzo ospite al Trono Over : "Basta - non scelgo più!" : Si avvicina il tempo della scelta per Lorenzo Riccardi, fra i tronisti del Trono Classico dell'ultima stagione di Uomini e donne, che venerdì prossimo sarà protagonista della prima serata di Canale 5 de La Scelta insieme alle corteggiatrici Claudia e Giulia: su quale delle due ragazze cadrà la preferenza del giovane milanese?In vista dello speciale, Lorenzo è stato accolto dal pubblico durante la registrazione del Trono Over per ricordare ...

Lorenzo Riccardi fa un’ammissione prima di Uomini e Donne – La scelta : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa una rivelazione su Gemma Galgani Lorenzo, poco fa, ha fatto irruzione al Trono Over per fare un saluto alla Filippi e agli opinionisti. In questa circostanza ha mostrato il suo nuovo tatuaggio dedicato alla scelta di Venerdì prossimo. Ma non è finita qua perchè successivamente Lorenzo Riccardi ha fatto un’incredibile ammissione prima della scelta di Uomini e Donne che ha fatto immediatamente molto ...

PAMELA E STEFANO/ Uomini e Donne - lei chiude : 'non credo al suo interesse' : PAMELA e STEFANO continuano ad appassionare il pubblico del trono over di Uomini e Donne: la richiesta del cavaliere scatena le lacrime di lei.

Uomini e Donne - Gianni Sperti sul caso Gian Battista/Claire : "Non credo a nessuno dei due" : E' uno dei casi che sta tenendo banco nel trono over di Uomini e Donne. Gian Battista e Claire sono al centro di una bufera per un presunto accordo su cosa dire e fare in trasmissione. Nelle scorse puntate il filmato in cui i due sono stati inchiodati sul fatto ha fatto parlare i social e Maria de Filippi ne ha tratto le sue conclusioni: "Direi che siamo a posto così. Quel filmato purtroppo per voi parla troppo chiaro".E se la conduttrice ...

Uomini e Donne - Riccardo offende Ida : interviene Maria De Filippi : Riccardo Guarnieri contro Ida Platano a Uomini e Donne: la De Filippi sbotta E’ da poco iniziata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, e a far molto parlare i telespettatori sono stati Riccardo e Ida, i quali hanno dato vita a una furiosa litigata che ha lasciato tutti di stucco. Cos’è successo? In pratica il cavaliere ha accusato la sua ex di fingere in trasmissione solo per ottenere più follower su instagram. Una ...

Uomini e Donne - trono over : Gianni Sperti contro Claire Turotti e Gian Battista : L'opinionista dice la sua sui due protagonisti del parterre over: "Diabolici. Non credo a nessuno dei due".

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia