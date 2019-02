Quota 100: approvazione definitiva, le prime simulazioni per ATA e docenti

scuolainforma

: QUOTA 100 FUNZIONA! Già 50mila domande per andare in pensione con #Quota100, uno dei punti più importanti del nost… - Mov5Stelle : QUOTA 100 FUNZIONA! Già 50mila domande per andare in pensione con #Quota100, uno dei punti più importanti del nost… - Linkiesta : Rapinare #BancaDItalia di 90 miliardi di lingotti d'oro e usarne la metà per pagare due anni di misure inefficaci e… - davidealgebris : Quota 100 : su 24 mila domande, 95% sono disoccupati. Come e’ questa palla che mandando in pensione i vecchi e chie… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Sono aumentate le possibilità di pensionamento pere membri del personale ATA. Questo grazie all’di100. Si attende al momento la pubblicazione del decreto su Gazzetta e la consecutiva circolare attuativa, tramite cui sarà sancita ufficialmente la partenza della riforma. In teoria, a beneficiare della100 sarebbero al momento 100 mila lavoratori all’interno della scuola. Di tale cifra, il 70% sarebbe composta daTuttavia, a causa del basso importo sull’assegno, molto probabilmente saranno numerosi coloro che preferiranno temporeggiare prima dell’uscita. Tali dati emergono dai recenti risultati Snals, che ha elaborato leper100 per fornire una versione più aggiornata delle possibili scelte da parte di ATA eE’ d’uopo ricordare come il pensionamento per il ...