Latte alle ginocchia

Pastori sardi - Latte a 72 centesimi/ Salvini - 'passo avanti' : ma gli allevatori... : Pastori sardi, la protesta del latte si ferma per tre giorni: intesa al tavolo col ministro Centinaio sulla base di 72 centesimi al litro come acconto.

Lo studente-allevatore : 'Gli industriali? Il nostro Latte se lo prendano da terra' - Sardiniapost.it : Lui è Pietro Altana , uno studente-pastore di Ozieri . Il giovane frequenta l'istituto Fermi e dà una mano al padre nell'azienda di famiglia. Stamattina il ragazzo è intervenuto nella manifestazione ...

Latte - protesta allevatori sardi avanti ad oltranza davanti a Montecitorio : ... il cui obiettivo - si sottolinea - è garantire un futuro ad un settore strategico per il Made in Italy e difendere il lavoro, l'economia e il territorio.

Latte - la protesta allevatori sardi arriva a Roma : Una delegazione dei pastori sarà a Montecitorio con la Coldiretti nazionale. Il Governo annuncia un tavolo di filiera per il 21 febbraio

In Sardegna continuano le proteste degli allevatori per il prezzo del Latte : Per il quarto giorno consecutivo ci sono state in Sardegna proteste da parte degli allevatori contro il crollo del prezzo del latte di capra e di pecora, sceso nelle ultime settimane sotto i 60 centesimi al litro. Gli allevatori stanno protestando

Le proteste degli allevatori sardi per il prezzo del Latte di pecora : Negli ultimi anni si è quasi dimezzato e ora non copre nemmeno i costi di produzione: in molti danno la colpa all'industria casearia

Il Cagliari bloccato dai produttori di Latte : la protesta fuori dai campi di allenamento dei rossoblù : Gli allevatori sardi protestano per il prezzo del latte e bloccano il Cagliari calcio in partenza per Milano “Vogliamo difendere solo i nostri diritti. Noi produciamo il latte a un euro più Iva e non torniamo indietro, se non riescono a venderlo a un prezzo decente non è colpa nostra”. Questi i motivi della protesta che da questa mattina infuoca fuori dai campi di allenamento del Cagliari, dove alcuni allevatori sardi si sono recati ed ...