Uomini e Donne La Scelta: La Delusione di Teresa ed il No di Andrea!

(Di sabato 16 febbraio 2019) ALaLangella dedica del tempo ai due pretendenti, ma si accorge ben presto di essere innamorata di Andrea Dal Corso. La tronista fa la sua, ma riceve un no da parte del pretendente dagli occhi azzurri!Langella il weekend straziante in villa con Antonio Moriconi ed Andrea Dal Corso. A consolare le pene d’amore della bella napoletana, Gemma Galgani! Tante sorprese per la tronista! E’ giunto il momento tanto atteso dai fans diClassico, ladiLangella. Lei è stata la prima tronista che ha dovuto affrontare questa nuova avventura Mediaset. La bellissima napoletana dopo un percorso tortuoso intrapreso con Antonio Moriconi ed Andrea Dal Corso presso il salotto dell’amore targato Maria De Filippi, è riuscita a passare allo step successivo, ovvero trascorrere un weekend con entrambi i ...