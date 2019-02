Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese e 118 impiegati in due interventi

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano : riconfermato il presidente Francesco Del Campo : Presso la sede del CAI di Catania, mercoledì 13 febbraio, si è tenuta l’assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano durante la quale si sono svolte le elezioni per il rinnovo della presidenza. riconfermato per il prossimo triennio in qualità di presidente Francesco Del Campo, medico dirigente all’Asp di Catania, accompagnatore nazionale di alpinismo giovanile (ANAG). Vice presidente vicario è stato eletto ...

Palermo - Piano Battaglia : giornata di superlavoro per i tecnici del Soccorso alpino : giornata di superlavoro per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano che oggi, preso atto dello spirito di collaborazione dimostrato dalla direzione della Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e tenuto conto della notevole affluenza di gitanti e sciatori a Piano Battaglia, hanno garantito il presidio sospeso nei giorni scorsi dopo il mancato reintegro di alcuni importanti presidi sanitari che si erano danneggiati ...

Piano Battaglia (PA) : il Soccorso Alpino sospende il servizio dopo 15 anni : “dopo quindici anni il Soccorso alpino e Speleologico Siciliano (SASS) sospende il servizio nel comprensorio di Piano Battaglia, finora garantito in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e svolto in stretta collaborazione con il personale della guardia medica dell’Asp, il 118, i carabinieri e il Corpo forestale“: lo si spiega in una nota. “Le squadre medicalizzate del SASS ...

Chieti : disavventura sugli sci per una ragazza inglese recuperata in un fosso dal Soccorso Alpino : PRIMAPRESS, - Chieti " Dopo la notte passata sotto osservazione nell'ospedale di Popoli, la sciatrice inglese di 26 anni potrà mettere alle spalle la sua disavventura del pomeriggio di ieri quando si ...

Valanghe - Soccorso Alpino : 8 morti nella sola giornata di domenica 3 Febbraio : Ieri, domenica 3 Febbraio, 8 persone hanno perso la vita, a causa del distacco di Valanghe che hanno travolto sciatori fuori pista: 6 persone hanno perso la vita in Valle d’Aosta, una in Lombardia e una in provincia di Bolzano. E’ il bilancio del Soccorso Alpino. L'articolo Valanghe, Soccorso Alpino: 8 morti nella sola giornata di domenica 3 Febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanga in Valle d’Aosta : in corso ricerche e verifiche del Soccorso alpino : Una Valanga si è staccata dopo le 13.30 sotto la punta Ollietta a 2.500 metri di quota, nel comune di Saint-Pierre, nell’alta Valle d’Aosta. La zona è frequentata da freerider e snowboarder. Il soccorso alpino valdostano è intervenuto per una Valanga che si è staccata a Vetan, frazione del comune di Saint-Pierre. Il sorvolo di un elicottero ha confermato l’evento a quota 2500 metri, sotto Punta Ollietta. Sono in corso le ...

La Finanza si riorganizza : aumentano le stazioni e gli uomini per il Soccorso Alpino : Più uomini e un quantitativo superiore di stazioni sul territorio. Soprattutto in montagna, in zone dove il rischio valanghe è maggiore. Questo uno degli aspetti più significativi dell’imponente ristrutturazione operata in tutta Italia dalla Guardia di Finanza che permetterà a reparti come il Sagf (Soccorso Alpino) di essere ancor più presente e pr...

Guardia di Finanza - in vigore la riforma : via le brigate - più gruppi sul territorio e nuove stazioni del Soccorso alpino : La Guardia di Finanza si riorganizza e punta a due obiettivi: una maggiore presenza sul territorio e un innalzamento della qualità delle attività a tutela del bilancio pubblico. La riforma dei reparti è entrata in vigore all’inizio dell’anno e segue la riorganizzazione che, a partire dall’inizio del 2018, ha interessato i reparti speciali in modo da renderli più operativi, snelli e in grado di collaborare al meglio con le diverse Authority di ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Soccorso Alpino : massima prudenza nelle zone montane : Il Soccorso Alpino e Speleologico FVG fa fronte comune con la Protezione Civile nel comunicare prudenza in relazione al prossimo evento di Maltempo che interesserà la regione con particolare riferimento alle zone impervie alpine e prealpine. Forti piogge e forti nevicate sono previste nelle prossime 24/48 ore. La nuova neve andrà a depositarsi su strati a debole coesione con il pericolo di valanghe spontanee che potrebbero interessare anche la ...

Montagna : 2 interventi del Soccorso Alpino nel fine settimana a Piano Battaglia : 1/4 ...

Speleologo ferito in grotta : recuperato dal Soccorso Alpino : È di Tolmezzo ed ha sessantanni lo Speleologo rimasto ferito all’interno della grotta Noè nella tarda mattinata di oggi: le squadre del Soccorso Alpino e speleologico si sono recate all’interno della grotta con due infermieri speleologi che hanno stabilizzato il ferito in attesa dell’arrivo del medico specializzato dalla Slovenia. L’uomo è precipitato sul fondo dall’Abisso ad una profondità di 50 metri dopo essere ...

Montagna - Sicilia : incidenti in pista a Piano Battaglia - Soccorso Alpino in azione : Sono stati 6 gli interventi effettuati nel fine settimana a Piano Battaglia dai tecnici del Soccorso Alpino e speleologico Siciliano in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il Soccorso nel comprensorio di Piano Battaglia nei fine settimana durante il periodo di innevamento. Le squadre medicalizzate della Stazione Palermo-Madonie del CNSAS hanno lavorano in ...

Montagna : il Soccorso Alpino recupera 2 escursioniste nel Vicentino : Due escursioniste bloccate da ghiaccio e neve a Cima Portule sono state recuperate nella notte dal Soccorso Alpino: partite da Malga Larici, hanno raggiunto Cima Portule intorno alle 13 per poi incamminarsi lungo il giro ad anello che passa per Bocchetta Portule. Completato il sentiero che taglia la cresta, si sono trovate in un tratto a nord bloccate dalla neve: sono quindi tornate indietro a Cima Portule e hanno iniziato la discesa intorno ...

Cade in Mtb a Curino - recuperato dal Soccorso alpino : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Cade in Mtb a Curino, recuperato ...