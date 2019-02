Referendum e consultazioni online | questa non è democrazia partecipata

C'è l'accordo per la riforma dei Referendum : ecco come cambieranno le consultazioni : Siglato l'accordo tra M5s e Lega sul quorum per il referendum propositivo, inizialmente non previsto dal testo del disegno di legge di riforma dell'articolo 71 della Costituzione, presentato dai 5 stelle. Intesa che porta all'apertura da parte della maggioranza verso alcune modifiche proposte dalle opposizioni, a partire proprio da quella targata Pd (a prima firma Stefano Ceccanti) che prevede il quorum del 25% dei sì ...